Dos errores de Crespo y One matan al Salamanca UDS en Valladolid (3-0)

Sábado, 14 de diciembre de 2019

Una grave pérdida del lateral y una mano dentro del área, que derivó en penalti, del central sirvieron para que Miguel de la Fuente firmase un doblete, mientras que Mario cerró la goleada

Dos errores de Crespo y One mataron al Salamanca UDS en Valladolid (3-0). Una grave pérdida del lateral y una mano dentro del área, que derivó en penalti, del central sirvieron para que Miguel de la Fuente firmase un doblete, mientras que Mario cerró la goleada. De este modo, los del Helmántico volvieron a evidenciar que no tienen potencial para luchar por subir a Segunda División al acumular seis derrotas ante el ‘Big 7’ -frente a Osasuna aún no han jugado-. Por su parte, Larrazábal aún no sabe lo que es puntuar con su nuevo equipo y ya suma un inquietante 0 de 3.

El técnico vasco optó por tocar poco la alineación con respecto al pasado fin de semana y la gran sorpresa de la tarde estuvo en la suplencia de Borja López al ser sustituido por Kristian Álvarez, que vio su quinta cartulina amarilla de la temporada y no podrá vestirse de corto ante el Tudelano el próximo sábado.

El encuentro arrancó con suma igualdad entre ambas escuadras y las ocasiones tardaron en producirse, puesto que el centro del campo imperó en los primeros compases de juego. Sin embargo, todo se torció para el bando visitante tras un error de bulto de Crespo. El lateral zurdo intentó regatear a un rival, se lío y perdió el balón al borde del área, lo que desembocó en un pase de la muerte que Miguel de la Fuente, máximo goleador de los de Baraja, se encargó de enviar al fondo de las mallas.

Golpe psicológico, mazazo en toda regla, jarro de agua fría y un nuevo fallo individual que impide que el Salamanca UDS deje su puerta a cero a domicilio. Poco después, Sergio Molina intentó responder al cuadro pucelano con un disparo de falta que se marchó lamiendo el poste izquierdo de la meta de Samu. Entre tanto, Kristian, que fue amonestado anteriormente, estuvo a un palmo de ser expulsado por una acción aérea con el ‘9’ local, pero el colegiado no lo estimó oportuno.

En la última de la primera parte, Aldo One colgó un centro al área desde el perfil zurdo y Samu se complicó la vida al tratar de blocarla, por lo que el balón quedó muerto dentro del área y Kristian se quedó muy cerca de igualar la contienda, pero no hubo fortuna.

Tras la reanudación, se acabó el choque. El Real Valladolid ‘B’ superó por completo a su adversario y gozó de tres ocasiones que no terminaron en gol gracias a Sotres y a la falta de puntería. Además, Carpio cometió penalti por mano al deslizarse sobre el pasto verde para tratar de frenar un centro rival, aunque el árbitro no lo decretó. Sin embargo, Aldo One se encargó de que De la Fuente pudiera disparar desde los 11 metros al impactarle el esférico en el brazo después de un tiro. El ‘9’ no falló y puso el 2-0.

Baraja dio entrada a Mario tras el gol y lo suyo fue llegar y besar el santo al mandar a guardar uno de los primeros balones que tocó en el choque. 3-0 y goleada pucelana para los de Larrazábal. No obstante, las ocasiones se siguieron sudeciendo sobre el marco de Sotres, pero el arquero cántabro evitó un descalabro capital. Finalmente, la batalla terminó… y el Salamanca UDS respiró aliviado tras recibir un duro correctivo lejos de casa.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Sotres; Carpio, Kristian, One, Crespo; Mella (Hugo, min. 57), Molina, Amaro, Ulises (Altube, min. 72); Ángel y Ubis (Gio, min. 61). En el banquillo: Andrés (ps), Jehu, Borja, Gio, Hugo, Tirlea y Altube.

Real Valladolid ‘B’: Samu; Corral, Jaime, Alende (Mancuso), Raúl (Pablo Muñoz, min. 70); Víctor García (Mario, min. 65), Doncel, Kike Pérez, Oriol; Zalazar y Miguel de la Fuente.

ÁRBITRO: Amonestó con cartulina amarilla a Kristian, Sergio Molina y Ángel Sánchez.

GOLES: 1-0, min. 18: De la Fuente. 2-0, min. 60: De la Fuente. 3-0, min. 68: Mario.

ESTADIO: Anexo del José Zorrilla.