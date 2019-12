Presentado un Catálogo como “foto fija” del momento actual de publicaciones en la ciudad

Viernes, 13 de diciembre de 2019

El Centro de Estudios Mirobrigenses (CEM) abrió en la tarde del viernes sus XII Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo con la presentación en el salón de actos de la Casa de la Cultura del Catálogo de Publicaciones que acaba de editar junto al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diócesis Civitatense.

En este Catálogo se recopilan todas las obras editoriales que han publicados los tres entes durante las últimas décadas, siendo en palabras del presidente del CEM, José Ignacio Martín Benito, una “foto fija” del momento actual de publicaciones en nuestra ciudad. Martín Benito explicó que este Catálogo tiene su precedente en el que elaboró el CEM en 2016, apuntando que “había otras obras muy interesantes del Ayuntamiento y la Diócesis, por lo que vimos oportuno hacerlo”. Además del material actual, las tres instituciones anuncian cuáles serán sus próximas publicaciones.

En lo que respecta al CEM, se recogen los títulos de su Serie Mayor, los Trabajos de Investigación Julián Sánchez El Charro que se han editado, los discursos de ingreso en el CEM, sus Revistas, así como otros materiales como Libros Coordinados, fuentes documentales, o catálogos. En el caso del Ayuntamiento, las publicaciones se centran en los 40 Libros del Carnaval editados hasta la fecha (también hay algunos catálogos, Premios de Investigación o libros de fotografía). Por último, la Diócesis muestra publicaciones del Obispado, del Seminario y del Cabildo Catedralicio, como actas de congresos o catálogos de exposiciones.

Para el Administrador Apostólico de la Diócesis, Jesús García Burillo, “la cooperación entre instituciones tiene un efecto importante desde el punto de vista motivador de la cultura”, resaltando que este catálogo es “una obra de conjunto, de cooperación”. Por su parte, el alcalde Marcos Iglesias dijo que “siempre es ilustrativo tener un catálogo de una temática común, en este caso Ciudad Rodrigo”, considerándolo “de utilidad para todos los que aman Ciudad Rodrigo”, y esperando que “siga creciendo, que es lo importante”.

Este Catálogo será por ejemplo llevado a ferias, para que todos los interesados puedan consultar de un vistazo todas las obras editadas en las últimas décadas (Martín Benito subrayó que “nunca ha habido un esfuerzo editorial tan grande” en la ciudad como en los últimos tiempos). Como decíamos, la presentación de este catálogo sirvió de apertura de las XII Jornadas del CEM, que Marcos Iglesias considera el “colofón cultural a este año importante en Ciudad Rodrigo del 75 Aniversario de la Declaración como Conjunto Histórico-Artístico”.

El programa del fin de semana

Este sábado, tendrá lugar la doble sesión de conferencias de las Jornadas. En total, habrá 6 conferencias, 2 por la mañana y 4 por la tarde. El bloque de mañana, que comenzará a las 12.30 horas incluirá las intervenciones de Carlos García Medina (del CEM), que hará una aproximación a su serie pictórica Signos de identidad; y de Francisco Javier Morales Paíno (del CEM), cuya ponencia lleva por título Paisaje, territorio y toponimia: el Castro de Irueña en el contexto primitivo de la repoblación en el área sur de Ciudad Rodrigo.

Mientras, en el bloque de tarde, que arrancará a las 17.00 horas , intervendrán José Ignacio Martín Benito (del CEM), que hablará de Lugares y dehesas de la Tierra de Ciudad Rodrigo. Fuente Roble en el siglo XVI: propietarios y rentas. El incendio de 1586; Josefa Montero García, del Centro de Estudios Bejaranos, quién recordará La música en la vida mirobrigense de antaño (1897-1920); José Paulo Francisco, de la Universitat de Barcelona, que presentará Os valores do patrimonio: uma investigaçao sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do rio Côa e de Siega Verde; y José Luis Francisco, que hablará sobre Carazas. Nuevas evidencias de minería aurífera romana en la provincia de Salamanca.

Las Jornadas concluirán el domingo con una salida hasta la localidad portuguesa de Almeida, para descubrir en su Museo Histórico Militar la exposición titulada Almeida en las Guerras Peninsulares cuyos fondos pertenecen a José Ramón Cid Cebrián.