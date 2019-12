Ángel Sánchez: “Nos han remontado el partido en quince minutos que no hemos sabido controlar”

Sábado, 14 de diciembre de 2019

El técnico del Guijuelo valoró el encuentro ante los medios de comunicación tras la finalización del mismo

Ángel Sánchez, técnico del Guijuelo, compareció ante los medios de comunicación tras el encuentro disputado por su equipo frente a Unionistas de Salamanca.

Dura derrota: es dolorosa por la importancia de los puntos y porque te remontan el partido.

Bajón en la segunda parte: ellos han dado la vuelta al partido en quince minutos. Es lo que más me duele, que en quince minutos no hayamos sabido controlar la situación. Han sido suficientes para que remonten y a partir de ahí han hecho su partido. No podemos conceder esos regalos. Teníamos que haber sido más sólidos.

Posibles penaltis: en cualquier caso, con el dos a uno (2-1) lo hemos intentado, aunque ellos han podido matar el partido y nosotros empatar al final. Ahí también se marca la diferencia. Se tiene que tener una pizca de suerte, pero no achacó la derrota de hoy a la suerte.

Copa del Rey: la liga es lo prioritario, pero no vamos a ir a Marbella a regalar la Copa. No pienso todavía en el Valladolid B. Pienso en ganar en Marbella. Tenemos un grupo amplio y sacaremos un equipo competitivo el martes y otro el domingo.