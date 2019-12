Larrázabal, acerca de ganar: “No sé si es una urgencia, pero sí necesario”

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Aitor Larrazábal, técnico del Salamanca UDS, analizó en la sala de prensa del Estadio Helmántico toda la actualidad del club en la previa del choque ante el Real Valladolid ‘B’.

Salida delicada: “El destino ha hecho que tengamos partidos muy duros por las plantillas a las que nos enfrentamos. El Valladolid es un equipo bien hecho y trabajado. Hay jugadores que están llamando a la puerta del primer equipo y vamos a intentar aprovechar algún punto débil para sumar puntos. El equipo ha dado una imagen buena, pero necesitamos puntuar”.

Urgencias: “No sé si es una urgencia, pero sí que es necesario. Es por refrendar el trabajo con un resultado positivo y hemos entrenado bien. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Es un equipo con transiciones rápidas, pero hacen muchas cosas bien como defender o atacar con criterio, aunque Apa no estará”.

Bajas: “Martín Galván se ha entrenado los dos últimos días, pero no los dos primeros de la semana. Serrano ha entrado en el grupo de forma reciente. Chatón y Calderón sigue con su proceso de recuperación”.

Problemas: “El equipo se tiene que comportar de otra manera. Si contamos el tercer gol de la Cultural y el segundo del Calahorra hubiesen sido menos goles, pero hay que mirar el otro lado. El equipo ha trabajado defensivamente y son capaces de dejar la portería a cero y mañana tenemos que llegar a ese momento. También buscamos hacer gol y seguir marcando. Hay que parar la sangría de los goles encajados si un equipo quiere estar en los puestos cercanos a los de privilegio”.

Sistema: “Por los jugadores que hay en la plantilla, casi siempre utilizaremos el 4-4-2 o 4-2-3-1. Son capaces de pasar a otro dibujo y no veo el trivote o jugar sólo con un delantero porque no tenemos futbolistas para ello”.

Césped artificial: “Entrenamos todos los días en el Tori y no creo que lo vayamos a notar. No es excusa el hecho de jugar en artificial y tenemos que estar capacitados...”.

Fichar: “Ya hemos tenido reuniones y entre todos tenemos que visualizar qué elementos pueden llegar en enero, aunque aún quedan dos partidos de Liga, después ya veremos cómo reforzar al equipo”.

Entradas: “Es una pena por nuestra gente que no puedan acudir en masa a una ciudad cercana como Valladolid. Es una lástima, pero no se puede hacer más e intentaremos ofrecerles algo positivo… Una victoria, a poder ser”.