Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’, personas al servicio de personas

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Este cuerpo de voluntarios nacido en 2014 ha cumplido cinco años de vida velando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos

En Alba de Tormes, junto a los cuerpos de la Policía Local y de la Guardia Civil, existe desde 2014 un cuerpo de voluntarios que conforman la Agrupación de Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’, encargada también de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. El nacimiento de esta agrupación hace ya cinco años responde a la necesidad de dotar a la mancomunidad de un servicio de emergencias y ayuda al ciudadano, dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de un apoyo durante sus intervenciones y aumentar la seguridad y la prevención ante cualquier riesgo dentro de la población.

“Protección Civil es un servicio de emergencias profesional en el que las personas que actúan lo hacen de manera altruista. Somos personas que ayudamos a otras personas de manera totalmente desinteresada. Estamos disponibles para ayudar las 24 horas de los 365 días del año, por lo que la mejor definición es que somos un grupo de personas al servicio de otras”, apunta Carlos Pérez Luque, jefe del Grupo de Intervención de Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’.

La Agrupación de Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’ limita actualmente su ámbito de actuación a los municipios de Alba de Tormes, Terradillos y El Encinar, aunque cuando se fundó en un principio también daban servicio a otros municipios como Martinamor, Aldeaseca, Pedrosillo de Alba o Peñarandilla. No obstante, la firma de acuerdos con otras agrupaciones de protección civil de la provincia les permiten hermanarse y echarse una mano de manera reciproca cuando necesitan la ayuda de otra agrupación para desempeñar su labor.

“La mayor gratificación para nosotros cuando acabamos un servicio es no haber tenido que actuar. Eso significa que la prevención previa realizada con Policía Local y Guardia Civil ha sido lo suficientemente efectiva para no tener que actuar. En el caso de que nos toque actuar intentamos siempre hacer todo lo posible, aunque hasta el momento es verdad que no hemos tenido ningún disgusto y todas nuestras actuaciones han salido adelante”, afirma Carlos Pérez.

Voluntarios formados y en constante aprendizaje

La Agrupación de Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’ está formada actualmente por 23 miembros formados, entre los que se encuentran el jefe de la agrupación, Carlos Pérez Luque; el subjefe, Víctor García; y el jefe de unidad y tercer mando del agrupación, Antonio Llamas. Junto a ellos, una veintena de voluntarios conforman la agrupación de protección civil que destaca por la constante formación y aprendizaje de todos ellos.

“Somos profesionales que se forman como tal, pero que trabajan como voluntarios, sin cobrar un duro”, cuenta el jefe de la agrupación, Carlos Pérez.

Y es que a lo largo de un año, los integrantes de protección civil pueden realizar una media de cinco o seis cursos formativos, desde los cursos básicos de protección civil en el que se enseñan las pautas principales para formar parte del cuerpo, hasta otros más especializados como cursos para ayudar a la extinción de incendios, actuaciones en grandes catástrofes o de búsqueda de personas desaparecidas. Todo ello para tratar de dar el mejor servicio posible al ciudadano durante sus intervenciones.

Requisitos para formar parte de la agrupación

La Agrupación de Protección Civil Mancomunidad ‘Rutas de Alba’, como organización conformada por personas voluntarias, tiene siempre abiertas sus puertas para que nuevos miembros entren a formar parte de la agrupación. No obstante, hay una serie de requisitos necesarios que todo personas que quiera formar parte de la agrupación debe cumplir.

Entre ellos están tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, carecer de antecedentes penales y estar dispuesto a recibir formación para ofrecer un servicio al ciudadano de manera totalmente altruista.

“Necesitamos personas con ganas que les guste ayudar a otras personas porque nadie puede desempeñar este oficio si no le gusta ayudar. Deben tener motivación y un mínimo tiempo libre”, señala el jefe de la agrupación, Carlos Pérez Luque.