Elegir menú

Viernes, 13 de diciembre de 2019

Ya empezamos con las quedadas, las comidas, las cenas, los aperitivos, las vueltas a quedar, los restaurantes, los menús…

¡Y las cartas! Que ahora no son como las de antes, noooo… que abrías el buzón (el de verdad, digo, no el virtual, no empecemos) y cogías el sobre, lo rasgabas con la misma llave del buzón, por eso de la impaciencia, a ver qué te contaban, y eran gloria bendita: A pesar de la caligrafía buena o mala, a pesar de la ortografía mejor o peor, ¡lo entendías tooodo! Ahora, abres una carta, allí, en el restaurante, y parece que estás en un congreso de la Organización de Naciones Unidas, ¡¡necesitas traducción simultánea!!

Claro, que si el sitio se dedica a cocina más bien tradicional, es mucho más fácil comprender el nombre de los platos, y las preguntas son únicamente para aclarar algún ¿pequeño? matiz. “Por favor, disculpe…”, dices a quien te atiende, “¿puede explicarme a qué se refieren con esto de Arroz con bogavante caldoso?, que no me queda claro si lo que va caldoso es el arroz o el bogavante”, (no sea que el pobre haya estado nadando toda la semana en el mismo puchero de hacer todos los consomés de los entrantes… Esto no lo digo en alto, por supuesto, pero sí lo pienso). Y escucho pacientemente la explicación (me quedo con ganas de saber lo que pasa, entre paréntesis, por la cabeza de quien me la da).

Pero como el lugar sea de eso que se ha dado en llamar “nueva cocina”… Ahí todo se complica.

De entrante, Niebla con acentos noruegos (hay días que las cosas se tuercen, y se tuercen: yo, lo que es noruego… no lo hablo, la verdad) (y lo de la niebla, me da un pálpito de que va a ser poco consistente).

De primero, Salsifís con agua de koji (me sorprendo a mí misma ilusionadíiiiisima imaginando cómo puede saber una raíz de una planta con un agua de arroz que fermenta durante un par de semanas). Sigamos.

De segundo, Gin tonic de panceta con nieve de naranja y hojas silvestres, (que me perdonen, pero por más que le doy vueltas no me cuadra. Y las hojas, como sean muy silvestres… la tierra empieza a crujir entre los dientes…) (Sí, a sonar crash, crash, crash… según masticas). (¡¡Qué repelús!!).

Y la otra alternativa, el Carpaccio de tomates, son cuatro obleas (que ni rodajas, de lo finas que son) de ese fruto rojo acompañado por las tres gotitas de aceite que tienen muy colocaditas por encima (para tomates los de mi cuñado, piensas, ¡que tienen bien de sabor!).

A los que ponen los nombres de los platos en los menús yo les sugiero que no lean tanta literatura, que les desarrolla de forma desproporcionada la imaginación… que ahora con eso de que hay que ser creativos… se les acaban las ideas en el título del plato y claro… luego se quedan cortitos los contenidos ante tus narices… Y vuelve a ser desbordante en la cuenta… llena de números que se han puesto con muuucha alegríaaaa.

Yo, a los menús, les pondría unos titulares mucho más realistas y afinados. Por ejemplo:

Arroz caldoso con trocitos enfadados de bogavante (enfadados con el arroz, se adivina, por lo de no aparecer) (no haría falta poner toda esta explicación en la carta… ya se sobreentiende cuando te lo ponen delante en el plato). Y bueno, ¿quién dijo plato? Que ahora no hay platos, son todo como ensaladeras, grandes, tamaño mesa camilla, (como los lavabos que están tan de moda sobre las encimeras en los cuartos de baño), para que quepa el pequeño anuncio de primero (digo anuncio porque no-se-ve) con el chorretón tan grande, de colores, muy esparcido con una espátula para que ocupe más y llene toooodo ese espacio vacío.

¿Ves? Lo de Merluza en tiznado sí lo entiendo; es parecido a lo que ya dije antes del chorretón, pero más en plan deshollinador… dejando caer unos polvitos. No sé de qué, pero allí están, tan monos.

En algunos sitios te ponen incluso la campanilla que llevaba la oveja lucera cuya lasquita de queso te vas a comer, para que sea una experiencia culinaria. La campanita va incluida en el precio (en realidad, lo que debería ir incluido por ese pastizal que te cobran es la oveja).

Bueno… Y de postres no hemos hablado… Pastel de coco (¡uy, qué miedo!) relleno de yema. Mejor elijo el Goxúa de nata y crema que, por cierto, está delicioso. La pena es que todavía estoy con el crash crash crash de las hojas tan silvestres, que se habían quedado de okupas entre las muelas.

Por suerte, ya brindamos.