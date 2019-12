La Junta cubrirá las plazas vacantes en los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería en Salamanca

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

La Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer, por unanimidad, la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular para que la Junta continuase promoviendo la adopción de medidas para la cobertura de las plazas vacantes de personal administrativo en las oficinas de Salamanca. Además a dicha propuesta se incorporó la solicitud para que se mejorasen los medios técnicos.

La procuradora del Grupo Popular Rosa Esteban señaló que los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería organizan a su personal dependiente de la manera que resulte más efectiva, tanto para un normal funcionamiento de los servicios administrativos , como para procurar la atención a los administrados en todas aquellas tareas administrativas que tienen encomendadas. “Cierto es que existen vacantes en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, como en otros Servicios Territoriales.

Esta situación, se ve más afectada en los periodos de disfrute de vacaciones del personal en activo”.

“Conocedora y consciente de esta situación, la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, procura cubrir y atender en la medida que resulte posible, las necesidades de los Servicios Territoriales”, señaló la procuradora salmantina, quien añadió que de hecho, a lo largo del año 2019, y en el caso de la provincia de referencia, se han cubierto ocho puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso en el Servicio Territorial de Salamanca, y se han contratado quince interinos.

Esteban indicó que se inició un expediente para la cobertura de puestos de trabajo con personal interino a principio de este año y se solicitó para Salamanca un total de once puestos de trabajo, habiéndose iniciado otro expediente a través del que se solicita dieciocho más. En cuanto al número de personal veterinario y administrativo que acude a las ferias o mercados de ganado de la provincia, según información remitida por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, se ajusta a la necesidad real del trabajo a realizar. Por lo que se refiere a las condiciones de las oficinas e instalaciones donde se ubica cada una de las dependencias del Servicio Territorial de Salamanca, aunque no sean nuevas o recién remodeladas, no puede decirse que no sean adecuadas ni que carezcan de los medios necesarios para la prestación del servicio por parte del personal de la Administración. En todo caso se procura resolver las incidencias que van surgiendo en esta materia.

Finalmente Rosa Estéban manifestó, por lo que se refiere a la flota de vehículos adscritos al Servicio Territorial de Salamanca, que “todos se encuentran en perfecto estado de circulación. Evidentemente no son coches nuevos, pero habilitados adecuadamente en todos los aspectos para los desplazamientos en la provincia”.