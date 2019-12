Cúrcuma y jengibre: 2 súper-alimentos para plantar en tu jardín

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

La mejor forma de aprovechar los beneficios saludables de la cúrcuma, o el jengibre, es consumir las raíces frescas

Aunque ambas especias se encuentran ampliamente disponibles en tiendas y supermercados, nada será mejor que utilizar tus propios rizomas frescos recién desenterrados en tu jardín o patio trasero.

La cúrcuma (Curcuma longa) y el jengibre (Zingiber officinale) son dos plantas tropicales nativas de Asia que pertenecen a la familia Zingiberaceae. No es de extrañar que tengan un aspecto tan parecido; después de todo son parientes cercanos. Como bien sabes, ambas plantas son cultivadas específicamente para obtener sus rizomas o tubérculos, los cuales no solo son muy valorados como especia en la cocina, sino también por sus excelentes propiedades saludables.

Gracias a su alto contenido de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, se ha observado que tanto la cúrcuma como el jengibre exhiben propiedades:

Antiinflamatorias

Antioxidantes

Anticancerígenas

Inmuno-estimulantes

Antimicrobianas

Adelgazantes

Digestivas

Si bien ambos rizomas han formado parte de la cultura milenaria china, japonesa e india, lo cierto es que nunca antes habían gozado de tanta popularidad. Hoy podemos encontrarlos en diferentes presentaciones, ocupando un lugar privilegiado en el mercado de los súper-alimentos. Raíces, polvos, infusiones, suplementos…todos se consideran buenas opciones para aprovechar sus increíbles beneficios; pero, ¿sabías que puedes aprovecharlos mucho más si tuvieras tu propia fuente de tubérculos frescos?

Meses atrás, mientras buscaba información sobre los efectos medicinales de tomar jengibre y cúrcuma en ayunas, tuve la oportunidad de conversar con el comunicador y experto en tubérculos Luis F. Leyva, creador de una de las webs más completas sobre las verduras tuberosas. Como no podía ser de otra forma, esta fue una de mis primeras preguntas: ¿puedo obtener los mismos resultados usando los rizomas frescos o secos?

Si te has estado preguntando lo mismo que yo, entonces te interesará saber que la respuesta es no.

Según explica el autor de tuberculos.org, la mejor forma de aprovechar los beneficios saludables de la cúrcuma, o el jengibre, es consumir las raíces frescas. Aunque los polvos, cápsulas y demás presentaciones también son buenas opciones para tomar en ayunas y obtener parte de los beneficios, lo cierto es que no poseen la misma concentración de turmerona, curcumina, gingeroles, zingerones y shogaoles que el rizoma crudo. Dependiendo del origen del tubérculo, del producto y de su fabricante, algunas de estas formulaciones no conservan suficiente poder bioactivo como para ver resultados reales.

“Siempre que puedas, utiliza un trozo del rizoma natural”…de hecho, la mejor recomendación en este sentido es tener tu propia planta de cúrcuma o jengibre. Si dispones de un patio, jardín, o incluso una maceta amplia, no dudes en sembrar una sección del rizoma…En mi experiencia, estos tubérculos son más potentes cuando se cultivan en casa y se consumen recién extraídos”, señaló Luis.

“Debo decir que me tomó unos días decidirme, pero si quería sacar el máximo provecho de estos súper-alimentos, entonces valía la pena seguir sus recomendaciones. Dado que mis plantas aún están en fase de crecimiento, todavía no he cosechado mi primer rizoma, pero estoy segura de que cuando lo haga, estaré feliz de utilizar mis propios tubérculos”.