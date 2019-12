Bautista propone “soluciones de progreso” para que el mundo rural tenga un futuro

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El diputado por la comarca de Vitigudino presentará propuestas a los presupuestos del 2020 de la Diputación Provincial

Partiendo de la necesidad de "llamar la atención sobre la importancia de los presupuestos de la Diputación Provincial para el futuro de nuestros pueblos" el diputado de la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista ha preparado una serie de propuestas para su inclusión en el ejercicio presupuestario de 2020. "Estamos acostumbrados a que se sucedan año tras año, con escasas novedades, que no nos conducen a nada, solo a ser una de las últimas provincias del País, y yo quiero aportar mi granito de arena para que esto no sea así, que esto deje de ser así, pues es necesaria una revolución presupuestaria que lleve ‘soluciones de progreso’ para el futuro de nuestros pueblos" manifiesta Bautista, en declaraciones a Las Arribes Al Día.

En la línea aportaciones "que proyecten futuro a los municipios, que den respuesta a los problemas de los pueblos, a las necesidades de los que viven en los pueblos”, el diputado de Grupo no Adscrito plantea una serie de propuestas relativas a la mejora de las comunicaciones, a las nuevas tecnologías, empleo, cultura, turismo, infraestructuras....

En el apartado de infraestructuras viarias, Bautista pide carreteras "en condiciones, del siglo XXI, que radien y comuniquen las comarcas e incidan especialmente en las zonas más alejadas de la provincia, y hoy por hoy es necesario mejorar el acondicionamiento y hacer un mantenimiento muy superior al que se está haciendo".

Respecto a las infraestructuras agrarias, a juicio del Diputado en una provincia eminentemente agraría como Salamanca, la situación de los caminos agrarios es deficiente, lamentable". "y sí, es cierto que los Ayuntamientos son los propietraios y los encargados de mantenerlos, pero es que los ayuntamentos no dan más de sí por la bajada de ingresos que han tenido y la subida de gastos que tienen" añade Bautista que propone la puesta en marcha de un Programa Provincial desde Diputación para la mejora de las vías agrarias, "que son fudamentales para los ganaderos, y estos son fundamentales para la supervivencia de los pueblos y para la economía de la provincia" afirma.

En el apartado de las Nuevas Tecnologías, y para acabar con "la continua promesa, ya vieja, de llegar a todos los rincones de la provincia con conexión a internet con megas suficientes, para los distintos servicios" Bautista propone un Plan de colaboración entre las distintas administraciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación y los Ayuntamientos para que "en estos momentos en que en muchos pueblos, como Hinojosa, se están llevando 100 megas a los colegios, se sumen a los centros escolares otros edicificios de la adminsitración, como el ayuntameino, el centro Codel, la residencia, las fábricas de quesos.....

Otra de las propuesta del diputado no adscrito para su inclusión en los presupuestos del 2020 de La Salina, es la creación de un 'Plan anual de Empleo Femenino', "pues aunque ha habido muchos planes, y alguno ha funcionado bien, se echa en falta un plan enfocado a la mujer en el medio rural, y sería muy conveniente, pues muchas tienen que irse por falta de trabajo, y la mujer fija el asentamiento de la población, y además, su empleo sería un apoyo importante a la familia, porque la rentabilidad del campo ha bajado muchísimo" añade Bautista.

Más involucarción con Camino de Hierro y otros activos turísticos

En su programa de propuestas, Bautista da una importancia relevante al apartado del turismo, afirmando que "hay que darle una vuelta a los presupuestos de la Diputación en el área de turismo". "Tiene que haber una partida importante para mantener los activos ya existentes, que nos ha costado mucho poner en marcha (como el Territorio Vetón, los miradores, las rutas históricas,...), pero si es dificil construirlas es más dificil el mantenimiento, y la Diputatción debe ser consciente de que tenemos infraestrcturas importantes que su mantenimiento impide el funcionamiento a posteriori, e incluso la apertura". "Me refiero, especialmente, al Camino de Hierro que está defraudando todas las espectativas generadas y está limitando y mucho económicamente a una parte muy importante de la provincia. Por eso hay que ponerlo en marcha y hay que hacer las gestiones oportunas, que deben figurar en los presupuestos del 2020 para continuar la rehabilitación, exigiendo a la Junta de Castilla y León que participe en todos los proyectos importantes vertebradores de las comarcas, como Camino de Hierro, como el Duero, Vega Terrón, los Parques Naturales, Reserva de la Biosfera..... No se puede escapar del gobierno autonómico, no se puede obviar que la Junta está ahí, que en muchos casos tiene además las competencia, que sepamos que la Junta sirve para algo más que para cerrar consultorios médicos".

En este apartado, Bautista también plantea que desde Diputación se estudie la puesta en marcha de ‘Núcleos de desarrollo turístico’ estrategicamente distribuidos por la provincia (estaciones de línea de tren cerradas, alguna de las minas abandonadas.......) que contribuyeran a dar relevancia a cada zona, a ser marketing, núcleo de atracción de cada comarca.

El tema de la cultura, merece a juicio del Diputado "dar una vuelta a todo lo que son las actividades culturales, que no sea sólo el folclore, que hay otros tipos de cultura, diversificados, espectaculos de calidad que tienen que llegar también a los pueblos".

Por último Bautista aboga porque en los presupuestos para la provincia "se tenga en cuenta a las otras administraciones, Junta, Gobierno central, y grandes empresas, como Iberdrola, pudes unas y otras deben ser activos, generadores de proyectos de riqueza en la provincia, en el medio rural sobre todo" afirma.

El único diputado del Grupo No adscrito aportará estas propuestas en el debate de la presentación de los presupuestos del 2020, pero espera que se tengan en cuentan ahora que los están elaborando, "pretendo que se propongan soluciones de progreso para que tengamos futuro". En estos momentos "quiero llamar la atención a todos los grupos políticos, incluido el PP, para que se pongan a trabajar, a aportar ideas que generen unos presupuestos de progreso, que sirvan para generar empleo para hacer la vida más fácil en los pueblos, que entre todos seamos capaces de darle una vuelta al medio rural de esta provincia" afirma Bautista.