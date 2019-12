Grupo Charro Albense, esencia y pureza del folclore salmantino

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Este grupo de Alba de Tormes mantiene vivos los bailes, costumbres, canciones y tradiciones de la provincia salmantina desde hace más de veinte años

La provincia de Salamanca puede presumir de poseer un extenso legado cultural en forma de bailes, costumbres, canciones y tradiciones. Todas estas representaciones culturales y más forman parte de un rico folclore que agrupaciones como el Grupo Charro Albense se encargan de mantener vivas con el paso de los años para en un futuro dejarlas como legado a las generaciones venideras.

Entender las representaciones folclóricas de una determinada zona es comprender también como ha sido la forma de vida y el desarrollo en ese lugar con el paso del tiempo. Mantenerlas vivas para que no caigan en el olvido y se pierdan para siempre es uno de los objetivos que persigue este grupo de Alba de Tormes.

El origen del Grupo Charro Albense se remonta al año 1997, momento en el que el Ayuntamiento de Alba de Tormes, a través de su concejalía de Cultura, organiza un curso de bailes charros que cuenta con una gran acogida y una excelente participación entre los albenses. Con el paso de los años, el grupo va ganando adeptas, hasta que en 2005 se oficializa la creación del Grupo Charro Albense.

A lo largo de estos más de veinte años de historia, por el grupo han pasado muchas participantes, aunque la idea de mantener viva la esencia y la pureza del folclore charro se han mantenido firme con el paso de los años.

“A través del Grupo Charro Albense mantenemos el folclore charro y rendimos homenaje a nuestro antepasados, gente humilde y trabajadora que nos dejó la mejor herencia, de la que nos sentimos muy orgullosas”, señalan de manera conjunta todas las integrantes de la formación.

En la actualidad, son 16 mujeres las integrantes del Grupo Charro Albense encargas de mantener vivo el folclore charro, desde Nerea González, la integrante más joven del grupo con 18 años, hasta Pureza Rubio, la más veterana con 76 años

“Yo veía a mi abuela y a mí de pequeña me gustaba mucho el traje charro. Empecé a probar y me gustó el baile, me resultó fácil de aprender. Formar parte del Grupo Charro Albense e intentar mantener vivo el folclore tiene un poco de vocación”, apunta Nerea González.

“Llevó practicando baile charro desde el año 89 y formando parte del Grupo Charro Albense desde que creó”, afirma Pureza Rubio, la integrante más veterana del grupo.

Exportadoras del folclore charro

Desde la creación del grupo en 1997, tres han sido los profesores que han intentado inculcar a las integrantes del Grupo Charro Albense la riqueza del folclore charro a través de sus bailes, canciones y costumbres. Ceferino Torres, Candi Egido y Bruno González, tamborilero y actual profesor del grupo desde hace once años, han sido las tres personas encargadas de transmitir sus conocimientos hasta el momento.

Bajo la batuta de estos tres profesores, el Grupo Charro Albense ha recorrido a lo largo de estos años distintos puntos del panorama nacional haciendo de representante del folclore charro. Toledo, Sestao, Cáceres, Segovia e incluso Portugal han sido alguno de los escenarios que han acogido actuaciones de la agrupación albense. En estos diversos lugares han podido apreciar el amplio repertorio de bailes y canciones del folclore charro, muestra de la gran riqueza cultural de la provincia de Salamanca.

No obstante, el aprendizaje en lo relativo al folclore no solo se ha limitado al baile y a la música, sino también a la utilización de diferentes instrumentos involucrados en la creación musical como la gaita y el tamboril, las castañuelas, la pandereta o el pandero.

Aunque, sin embargo, uno de los aspectos que caracteriza al folclore charro y que más reconocible lo hace es, sin duda, el traje charro, vestimenta típica de la provincia salmantina y caracterizada por la gran riqueza del bordado, utilizando para su elaboración hilo de oro, lentejuelas y abalorios, de forma que el colorido y la luminosidad en el vestido están garantizadas.

La creación del traje charro es un proceso único en su confección. Cada traje muestra la diversidad de una zona concreta de la provincia salmantina, por lo que no hay un traje igual que otro. El traje charro se complementa a su vez con abundante joyería en plata y oro, de la que destaca la filigrana albense y más concretamente el botón charro, seña de identidad de Salamanca.