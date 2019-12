Edu: la lucha contra el cáncer infantil

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

“Tú tranquilo papá, yo sé lo que tengo, porque a mamá le pasó lo mismo. Sé que el pelo se me va a caer, pero no te preocupes, que yo con esto voy a poder”. Con esa frase, rotunda y clara, Eduardo con sólo 11 años interrumpió a su padre cuando este intentaba explicarle que acababan de detectarle un sarcoma, un tumor maligno que en su caso estaba localizado en el hígado.

Con ese diagnóstico, el cáncer infantil había llegado a esta familia ese 6 de mayo. Desde ese día, hasta agosto, Eduardo permaneció ingresado. En septiembre fue traslado al Hospital de la Paz de Madrid para someterse a una cirugía hepática, y las manos del cirujano López Santa María obraron el milagro. En siete días, Eduardo recibió el alta tras superar “una operación muy compleja”. Aunque continúa con el tratamiento y su rutina sigue marcada por pruebas diarias y resonancias, no pierde la sonrisa. Solo quedan dos sesiones de quimioterapia, siempre con la fe de que pronto va a recuperar su vida anterior.

Él sueña ya con volver a jugar al fútbol. Sus padres, Carlos y Ana Belén, sueñan con superar este reto al que el destino le ha sometido y juntos luchan para salir más fortalecidos. En ese proceso entra PYFANO (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León). De su boca solo salen palabras de agradecimiento a este colectivo por convertirse en pocos meses en “parte de nuestra familia”. Emocionados recuerdan el cariño recibido, la acogida, la paciencia y la calidad humana de todos los profesionales. “Pyfano para nosotros es como un pincel de color. Cuando los médicos dan un diagnóstico así a tu hijo pasas del blanco al negro y se acercaron a nosotros desde el primer día para que al menos viéramos luz detrás de ese túnel. Era una situación que nos veía muy grande”, explican.

“Ahora son como parte de nuestra familia, los profesionales, los voluntarios… son fantásticos. No encontramos las palabras adecuadas para definirlos. Ellos pasan todos los días a vernos, nos ayudan, le dan espacio al niño si está mal, si está bien no paran de jugar con él… y eso es muy grande para Edu. Te dan mucha tranquilidad para los trámites legales, en nuestro ámbito familiar… no hay palabras”.