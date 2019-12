Intervención de Sertorio González en el homenaje brindado por los Amigos de la Ilusión

Lunes, 9 de diciembre de 2019

Buenas tardes a todos los asistentes, después de haber disfrutado de esta comida fraterna, promovida por los Amigos de la Ilusión, los cuales han acordado por unanimidad hacer un homenaje a los más veteranos de la Asociación: Juan Antonio y a su hermano Constantino Garduño y a Sertorio, como reconocimiento a su constancia y trabajo durante 50 años en la confección de las carrozas portadoras de Sus Majestades los Reyes Magos.

GRACIAS queridos compañeros aquí presentes con vuestros familiares, por el gran acuerdo de habernos dado este grato día el cual guardaremos indeleblemente en nuestra mente y por los muchos años que hemos compartido en pro de los niños de Ciudad Rodrigo. ATENCIÓN nos habéis dado un homenaje de reconocimiento pero NO a nuestra jubilación, no queremos despidos, seguiremos gozando de vuestra compañía los años que tengamos de vida.

GRACIAS a mi esposa Argelina y a mis hijos Juan Manuel y Cristina, a Gonzalo y Trini por vuestra compañía, sintiendo que el hijo mayor Javier no haya podido desplazarse desde Marbella.

También agradezco la presencia de mis familiares Conchita y David, así como la de mi cuñado José y Loli de Casillas de Flores, y no podía olvidarme de nuestro gran amigo TATO, si el de ¿sois felices?, el cual varias noches compartía la cena y nos amenizaba con sus historias de humor y su guitarra la velada nocturna. SÍ SOMOS FELICES y lo seguiremos siendo en tu compañía.

Y como este acto motivado por algo que está muy ligado a Ciudad Rodrigo, no podía faltar la presencia de nuestro Sr. Alcalde Marcos Iglesias y los aquí presentes de la Corporación Municipal GRACIAS A TODOS; que tengamos la dicha, como en años anteriores, presenciar desde la galería del Ayuntamiento a la llegada a la plaza de los Reyes Magos, toda repletísima de niños gritando ¡VIVAN LOS REYES MAGOS! y deseosos de darle un beso a su Rey preferido, solo con esto compensa con creces las malas noches de frío pasadas en la nave, trabajando en la organización y preparación altruistamente y sin ánimo de lucro la realización con el mayor esplendor de la cabalgata de los Reyes Magos.

En estos momentos acuden a mi mente todos aquellos que fallecieron siendo grandes colaboradores en el quehacer de los trabajos de los Amigos de la Ilusión y primeros promotores de esta Asociación: Carlos Cardona Jerez, nuestro primer presidente, fue el alma de la Asociación, como jefe, compañero, realización de las maquetas y un largo etc. juntamente con los también fallecidos Sahagún Muñoz, Antonio ‘Corre’, Tito ‘Pibe’ y otros, vaya nuestra oración y agradecimiento para ellos y para sus esposas aquí presentes: Mari Carmen de Cardona, Paquita de Tito y Emilia de Sahagún.

Este año se nos han dado de baja por motivos personales, dos componentes de la Asociación, respetamos su decisión, pero sentimos la pérdida de dos personas trabajadoras y muy competentes, de ideas estupendas y buen trato social agradable. Lo que sí les digo a ellos, que jamás olvidarán esa vivencia que han tenido durante mucho tiempo en esa noble y grata tarea de colaboración en pro de los niños de Ciudad Rodrigo con motivo de los Reyes Magos, tal vez algún hijo o nieto de ellos pueda continuar con tan digno trabajo.

Como datos históricos dignos de recordar, el 5 de enero de 1959, se realizó la primera cabalgata a caballo en Ciudad Rodrigo, en la cual los tres componentes de la emisora de ‘Radio Juventud de Ciudad Rodrigo’ Carlos Cardona, Pepe Arroyo y Sertorio fuimos los partícipes principales de ella.

Los Amigos de la Ilusión son ya 61 años los que llevan realizando tan grata tarea, aunque esta Asociación fue consolidada en el año 1970, con lo cual llevamos realizadas 50x3 = 150 carrozas, sin repetir ningún motivo, para portear a sus Majestades, en trenes, barcos, cohetes espaciales, trineos, troncomóviles de Los Picapiedra, cisnes, elefantes ‘Dumbo’, coches antiguos, delfines, en las III Columnas (escudo de nuestra ciudad), en motivos orientales y un largo etc.

En el año 2010 hicimos una innovación, traer a Ciudad Rodrigo al Cartero Real de sus Majestades, para recoger las cartas que los niños le entregaban y llevar las depositadas en el buzón de la Plaza Mayor.

Como dato anecdótico, de los muchos que ha habido, les diré que en la puerta del comercio de ‘Galerías Ciudad’ y colocado por Tato, había un paje negro con un buzón para depositar las cartas de los niños dirigidas a los Reyes Magos; en una de estas cartas una niña del pueblo de La Encina les pedía un cabás (maletín pequeño escolar) con libros, cuadernos, lápices, pinturas y material escolar, ya que sus padres no podían comprárselo para ir a la escuela, por lo cual acudían a la generosidad de los Reyes Magos para conseguirlo. Ante tal noticia, los Amigos de la Ilusión por unanimidad acordaron en llevar a sus Majestades, después de la Cabalgata de Ciudad Rodrigo, a La Encina a lo cual accedieron todos, el compartir con más niños esa alegría tan tradicional en estas fiestas navideñas. Dispuestos pues, formamos tres grupos, uno de Emisarios de la llegada de S.M., otro los pirotécnicos y otro los acompañantes bastante numeroso. En el primer cometido me tocó a mí, fui al bar del pueblo, donde había bastante gente, y les comuniqué la llegada de los Reyes Magos a esta localidad, lo cual tomaron como una broma diciéndome: aquí no viene nadie y menos los Reyes Magos. Cambiaron pronto de opinión al salir a la calle y ver la comitiva de tantas personas que en dos filas, flanqueando el coche descapotable de Tito, portador de los Reyes, con bengalas, antorchas y cohetes entraban en el pueblo, para dirigirse a la Iglesia y seguidamente a casa de la niña autora de esa carta a la cual sus Majestades le obsequiaron con todo lo que les había pedido y llorando todos de emoción les dio un beso y las gracias por todo (hoy esa niña, ya será una mujer que no olvidará este grato acontecimiento).

Esta primera salida hacia los pueblos dio lugar a que en años sucesivos, fuimos visitando varios de la comarca, empezamos por Bodón, Fuenteguinaldo y Casillas de Flores, en la misma noche. En Fuenteguinaldo, saliendo desde la ermita y como siempre con bengalas, antorchas, cohetes, etc., enfilamos calle arriba hacia la Iglesia con campanas al vuelo, allí me dijo una persona mayor “yo siempre creí que esto de los Reyes Magos era un cuento, y hoy me he convencido de que son realidad”.

Muchos son los pueblos que cada año visitamos en una sola noche: Sanjuanejo, Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo y Monsagro.

En otro año, que teníamos acordado la ruta hacia Villavieja de Yeltes, en el camino había un pueblo que no teníamos previsto parar, creo que fue Retortillo, sorprendidos quedamos al ver todos sus habitantes cortando el paso y nos dijeron “O ustedes paran o de lo contrario por aquí no pasan”. Ante tal alternativa optamos por parar, preparamos el descapotable con sus Reyes y recorrieron el pueblo entregando juguetes.

A los niños de Ciudad Rodrigo y su comarca les digo que queda poco tiempo para la próxima venida de sus Majestades, escribir la carta con vuestras peticiones, para que os traigan lo que le pedís, probablemente todo no, ya que debido a la crisis, tendrán que repartirlo a más niños, hay que ser más solidarios con los demás.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así como la del gremio de hostelería por las cenas que nos envían, y la aportación de varias casas comerciales por el envío de caramelos y vinos y a cuantas asociaciones que participan en el engrandecimiento de la Cabalgata: Cruz Roja, Real Cuerpo de Bomberos, grupo Scout Kennedy, Asociación de piraguas, Moto Club Mirobrigense, grupo de patinaje, Policía Municipal y Policía de Tráfico y a todas aquellas personas, sobre todo jóvenes que se disfrazan de personajes de los cuentos infantiles. Recuerdo cariñosamente a la familia Cardona, que con su permanencia en la Cabalgata, rinden un homenaje a su padre y a tantos otros que me olvido, todos ellos con el mismo y único fin, de llevar en esa noche mágica la ilusión a los niños, que con sus caras sonrosadas y un poco ateridas por el frío abren sus ojos ante la llegada de sus Majestades a la Plaza Mayor al son del reloj suelto, papelines por el aire y fuegos artificiales.

Y ahora como colofón de este grato homenaje en nombre de mis amigos Juan Antonio y Constantino Garduño os declamaré estos versos:

En la oscura noche azul,

a lo lejos ya se observa

bella estrella que es la guía

del sendero hacia la luz.

En su viaje la paloma

amor trae, paz nos deja...

ya se escuchan las trompetas

en la noche oscura azul

resplandece todo el cielo,

se espera al niño Jesús.

Ya vienen los Reyes Magos

camino de Belén,

cargaditos de juguetes

Ciudad Rodrigo ya l oven.

Como el camino es tan largo

tienen que beber....

Ciudad Rodrigo está cerca

y el Águeda también.

Que los ríos vienen turbios,

y no se puede beber

Ciudad Rodrigo está de fiesta

y los niños también.

Aquí os esperamos Majestades

nuestras carrozas están preparadas con mimo

para llevaros ante las Autoridades

y obsequiaros con perrunillas y buen vino.

Esta hermosa Ciudad os espera con cariño

miles de niños están impacientes

para daros un beso de niño

y recibir los regalos, que tienen en sus mentes.

¡VIVAN LOS REYES MAGOS Y CIUDAD RODRIGO!

¡VIVAN LOS AMIGOS DE LA ILUSIÓN!

Señor Alcalde contamos siempre contigo

para vivir esta noche mágica con emoción

Sertorio González