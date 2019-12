Periodismo con ADN albense en pleno corazón del alto Aragón

Lunes, 9 de diciembre de 2019

La periodista originaria de Alba de Tormes, Rebeca Ruiz, ejerce la labor periodística en este enclave aragonés con su proyecto personal llamado ‘Jacetania Express’

En la localidad de Jaca, las comarcas de Jacetania y Alto Gállego, y los Valles de Tena y del Aragón existe desde el año 2016 un medio de comunicación digital cuya fundadora es una mujer originaria de Alba de Tormes. Se trata de la periodista albense Rebeca Ruiz, nacida en la villa ducal en 1973 y residente en Jaca (Huesca) desde hace más de quince años.

“Jacetania Express es un proyecto personal que tenía en mente desde hacía tiempo. Lo cierto es que empecé un poco para probar cosas nuevas y para explorar nuevos horizontes. El diario llegó para llenar un vacío informativo que yo veía que existía en la zona en la que vivo, en Jaca, una ciudad turística preciosa en pleno Pirineo Aragonés, con una comarca (la Jacetania, con la vecina Alto Gállego) en la que pasan muchas cosas. En esta zona existe un semanario en papel y también hay radios y periódicos de ámbito provincial y regional, pero la necesidad de un medio de información local, adaptado a las nuevas tecnologías, ágil, con información completa, actualizado y, sobre todo, pegado al territorio, era latente. Y me lancé. Jacetania Express nació con la vocación de informar sobre Jaca, Jacetania, Alto Gállego y los Valles de Tena y del Aragón, reflejando con fidelidad y objetividad todo lo que sucede e interesa a sus gentes”, describe la impulsora del proyecto.

Hasta llegar a la fundación de Jacetania Express hace tres años, Rebeca Ruiz ha ostentado numerosos puestos y desempeñados varios cargos en el mundo periodístico desde sus inicios en el desaparecido El Adelanto de Salamanca.

“Empecé a trabajar en el desaparecido El Adelanto de Salamanca al tiempo que estudiaba, como corresponsal, tomando el relevo de Leonor Hidalgo, a mediados de los años 90. Al año, me incorporé a la redacción del periódico, donde trabajé varios años, primero con la empresa editora de Mariano Núñez y después, con el Grupo Zeta, ocupando distintos puestos hasta ser nombrada jefa de Provincia, Castilla-León, Campo y Toros. Tras el nacimiento de mi hijo mayor, me trasladé a vivir con mi familia a Jaca, donde continúo. Me incorporé a Onda Cero Pirineos como redactora jefe. En los últimos años, he trabajado para distintos digitales, he sido jefa de prensa del Club Hielo Jaca y directora de comunicación del Aeródromo de Santa Cilia. En la actualidad, y desde 2016, soy fundadora y editora de Jacetania Express, pero, además, soy responsable de comunicación de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, función que compagino con mi trabajo en Aragón Radio. Siempre he colaborado con diferentes medios de comunicación, principalmente radio y prensa escrita”, apunta Rebeca Ruiz.

Periodista por vocación

La vocación por el periodismo y por el desempeño de esta profesión se hace palpable en la persona de Rebeca y así lo cuenta ella misma: “Me hice periodista porque me encanta escribir y comunicar. Me gusta contar historias. Estar en contacto directo con la gente. Me gusta estar 'en el barro', como decimos en el argot periodístico: salir a la calle, conocer a las personas y sus circunstancias, aprender, sorprenderme, etc. Me siento privilegiada porque estoy enamorada de mi profesión, tanto como el primer día o, quizá, más. El día que pierda esa pasión, será el momento de dejarlo, porque entonces no seré honesta ni conmigo misma ni con mi audiencia”.

Reconocimiento de su trabajo

Durante sus más de veinte años desempeñando la labor periodística, Rebeca Ruiz ha recibido numerosos reconocimientos y felicitaciones, aunque quizás uno de los más especiales lo recibió en el pasado mes de mayo cuando el el Ministerio de Defensa le concedió el diploma de Cazadora Honoraria de Montaña y le impuso la boina verde, el reconocimiento más importante que las tropas de montaña conceden a personal civil, por sus reportajes durante los últimos años sobre el Ejército Español y la labor de las Fuerzas Armadas. “Es un reconocimiento del que me siento especialmente orgullosa y por el que estoy muy agradecida”, afirma la periodista albense Rebeca Ruiz.