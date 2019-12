Ciudad Rodrigo declara Hijo Adoptivo, rindiéndole un sentidísimo homenaje, “al amigo de todos”

Domingo, 8 de diciembre de 2019

Desde última hora de la tarde del domingo, el popular ganadero de Casillas de Flores José Pinto tiene el título de Hijo Adoptivo de Ciudad Rodrigo, lamentablemente, a título póstumo. La distinción concedida por el Ayuntamiento mirobrigense el pasado mes de noviembre fue recogida por su familia en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, en el marco de un acto que se convirtió en un gran homenaje a su figura, al que respondieron de forma masiva los mirobrigenses, que prácticamente llenaron el Teatro.

Sobre el escenario, los principales protagonistas fueron unos cuantos amigos de José Pinto, que como señaló al final una de las hermanas del homenajeado, “cada uno ha dado una pincelada para hacer un retrato”. El acto se abrió con música, de En3Jazz, quién a lo largo del mismo dedicó varias canciones al que la cantante del grupo, Nathalie, definió como “el amigo de todos”.

La encargada de presentar el acto, de una hora y media de duración, fue la delegada de Comunicación del Ayuntamiento, Laura Vicente, quién se centró en resaltar el incalculable product placement (“una de las mejores técnicas de marketing que existen”) que hizo José Pinto con sus camisetas en los concursos televisivos, teniendo en cuenta que un spot televisivo de 20 segundos en la franja horaria de emisión de los concursos cuesta 18.000€.

Los amigos de José Pinto

Laura Vicente fue dando paso a varios amigos de José Pinto, comenzando por el alcalde de Casillas de Flores, José Eloy, que era quién le cuidaba el ganado cuando iba a participar a los concursos televisivos. José Eloy dio las “gracias de corazón” a todos los participantes en el homenaje, señalando que a la vez que se le nombraba Hijo Adoptivo de Ciudad Rodrigo, era como si se le nombrase “Hijo Adoptivo de toda la comarca”.

A continuación, intervino el exalcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz, que fue quién propuso a José Pinto ser Pregonero Mayor del Carnaval 2019 (recordó ese momento en plena Plaza Mayor), y quién propuso a través de su Grupo Socialista la distinción de Hijo Adoptivo. La intervención de Juan Tomás Muñoz estuvo repleta de momentos personales, mencionando por ejemplo que compartió mesa y mantel con José Pinto el martes 19 de febrero (murió el día 27) con otra gente involucrada en la organización del Carnaval, comentándole que no tenía escrito el pregón, pero que ya sabía lo que iba a decir, y que se había comprado un traje y una capa para ese momento.

De igual modo mencionó la última vez que le vio, el jueves 21, en Casillas de Flores (los miembros del Ayuntamiento habían ido a ver los toros del encierro a caballo), y la mañana en que se conoció la fatal noticia, “que nos heló el corazón”. Rememorando lo que dijo Jordi Hurtado, la muerte de José Pinto fue “una gran putada”. Juan Tomás Muñoz resaltó que fue “una de las personas que más ha hecho por el mundo rural, por dignificar esta tierra”; “una de las personas más comprometidas con nuestra tierra y nuestros valores”.

El siguiente en intervenir fue Mundi, quién conoció a José Pinto hace más de 30 años cuando vendía coches, rememorando en especial que ellos le solían hacer las camisetas que luego lucía en televisión (“dejó 2 sin recoger que guardo con mucho cariño”). Para recordarle, tocó con la guitarra una canción.

También sonó música en el turno de Julete Moriche, en calidad de presidente de la Rondalla III Columnas, con la proyección de las coplas que le dedicó la murga en los últimos años. Asimismo, se proyectó la intervención que hizo José Pinto en el acto de presentación de las Coplas en 2017, durante el cual le dieron una camiseta de la murga que acabó luciendo en ¡Boom!.

La ronda siguió con el testimonio de María Jesús Luengo, representante de la localidad cacereña de Torre de Don Miguel con la cual José Pinto estableció una estrecha relación, tras promocionar en televisión la fiesta del Capazo luciendo una camiseta. Según explicó esta persona, “José Pinto hizo grande nuestra fiesta”, que llegó a conocer pasando allí un día entero. De igual modo, quiso darle su agradecimiento “por ese apoyo a las zonas rurales”.

Los últimos amigos en intervenir fueron sus compañeros de Los Lobos Erundino, Manu y Alberto, con quién no llegó a coincidir en ¡Boom!, ya que entró precisamente a sustituirle, aunque “a José no se le puede sustituir, era extrovertido, grande... siempre le vamos a llevar en el corazón”. Alberto habló también en nombre del único lobo que no pudo asistir, Valentín, quién trasladó que “ha sido un antes y un después conocer a José”. Erundino, quién expresó “lo emocionante y lo triste que es estar aquí”, quiso recordar “lo que nos partimos de risa con él”, además de mostrar su profundo agradecimiento a la familia.

Y por último, intervino Manu Zapata, quién relató el día que le conoció en Salamanca en un encuentro de exconcursantes. Ese día, ya le quedó de manifiesto “el orgullo que tenía por su tierra”, que reafirmó cuando vinieron a Ciudad Rodrigo en la primavera de 2018: “nos trasladó su orgullo por esta tierra y por su gente; el orgullo de llevar el nombre de Ciudad Rodrigo, de Casillas de Flores y de esta tierra”, hablando por ejemplo del farinato. Manu Zapata evocó asimismo el cariño que recibió José Pinto cuando fue a su pueblo, Tafalla, para un reconocimiento. Por último, quiso remarcar que estaban “orgullosos de haberle conocido; va por José”.

Descubierta una imagen como si hubiera dado el Pregón del Carnaval

Finalizada esa ronda de intervenciones, y tras un par de canciones más de En3Jazz, tomó la palabra el alcalde Marcos Iglesias, quién expresó que “José era uno de los nuestros, el mejor de nosotros”, remarcando que “hizo mucho por esta ciudad y a nadie sabía decir que no”, siendo “nuestro gran y mejor embajador”. En este sentido, incidió en que “nos llevó a todos los lugares y a coste 0”.

Por otro lado, remarcó su faceta ganadera: “trasladó a España entera que el mundo rural es culto; el campo se vio reivindicado con la figura de José Pinto”, añadiendo que “su compromiso con la comarca de Ciudad Rodrigo y el mundo rural era inequívoco”. El alcalde concluyó que “era un humilde y culto ganadero”, que “ante todo era buena gente, buena persona”.

A continuación, entraron por el patio de butacas los tres hermanos de José Pinto que pudieron asistir al acto, subiendo al escenario para recoger el título propiamente dicho de Hijo Adoptivo concedido a su hermano, acompañado de la respectiva medalla. En sus intervenciones, dieron las “gracias a todos” los involucrados en el homenaje, concluyendo incluso con una pequeña broma: “dice José que ya va siendo hora de que esta gente se vaya a cenar”.

Con el público ya desalojando el Teatro Nuevo tras brindar de pie un último gran aplauso, tuvo lugar en los pasillos de la planta baja el descubrimiento de una fotografía de José Pinto en la galería de retratos de los pregoneros mayores del Carnaval. A continuación, unos cuantos mirobrigenses que habían asistido al acto, así como los miembros del Equipo de Gobierno, aprovecharon para sacarse fotos con los miembros de Los Lobos, que se mostraron encantadores con todos aquellos que quisieron saludarles en una tarde tan especial y emotiva.