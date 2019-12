Olor a lumbre y tradición

Domingo, 8 de diciembre de 2019

¿Recordáis la matanza? No me refiero al madrugón, a chamuscar al marrano ni si quiera a abrirlo y despiezarlo, me refiero al jaleo. Porque antes matanza era fiesta, matanza era jaleo, matanza era familia.

Recuerdo el olor a lumbre desde primera hora de la mañana, ese olor tan característico que recorre las calles del pueblo en los meses fríos, el ir y venir de perronillas, el chisporroteo de los torreznos friéndose, y el hablar todos a la vez y no entender nada salvo que tú formes parte de esa familia. Si algo bonito tenía la matanza era la fiesta que montábamos, era la excusa para reunirnos, era la explosión de recuerdos que provocaba.

¿Cuándo fue vuestra última matanza?, ¿dónde quedaron esas costumbres? Y ¿dónde están esas personas que formaban parte de la tradición y que nos tuvieron que abandonar? Mi tradición ya forma parte del recuerdo, pero qué bonito recuerdo.