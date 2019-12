Los instrumentos históricos que alberga la Catedral de Salamanca

Domingo, 8 de diciembre de 2019

En una nueva ubicación del Archivo de la Catedral se conservan familias completas de orlos y chirimías, del siglo XVI, de las más importantes de Europa

En el Archivo de la Catedral se conservan desde hace siglos familias de instrumentos únicas en Europa. Así lo han confirmado los investigadores que se han acercado hasta Salamanca para conocerlos de cerca. El pasado 22 de noviembre se celebró Santa Cecilia, la patrona de la música y los músicos, y coincide con el estreno hace poco más de un mes de unas nuevas cajoneras para ubicar esta colección de instrumentos históricos. .

Con esta medida, según detalla el musicólogo y organista de la Catedral, Alberto Moñivas, “se conservarán mejor, con cajones hechos a medida de los instrumentos, y materiales libres de ácidos, con aislantes”. Además, como también aclara, se han hecho “camas o cunas a su medida para que vayan encajados y no se muevan”. En Ieronimus también están expuestos parte de esta colección, en concreto, una chirimía, un orlo y un oboe, además de una trompa marina, por ser única y poco habitual de tener en una Catedral.

Cabe recordar que hace 26 años, en 1993, parte de esta colección se restauró en el taller del Museo de la Música de Barcelona, que según se recoge en su memoria, se trata de instrumentos de viento-madera históricos, hallados en la Catedral Vieja de Salamanca. “La colección principal de piezas comprende un conjunto de orlos y otro de chirimías -las graves llamadas bombardas- del siglo XVI, representando uno de los conjuntos completos de su estilo de mayor importancia organológica hallados en Europa”, relataban sus restauradores.

En relación a su trabajo, precisan que no han aportado ningún fragmento de material nuevo, “respetando así la autenticidad de los instrumentos originales”. Según concreta Moñivas, de los orlos, que es un instrumento de viento, “tiene diferentes tamaños y tesituras, del agudo al grave”, y con ellos se interpretaba la polifonía.

Barrocos y renacentistas

En total, la Catedral conserva unos 20 instrumentos, así como algunos estuches, que cuando fueron encontrados no guardaban ya nada en su interior. La colección de chirimías también es del siglo XVI; y el único oboe, ya es barroco, del XVIII, así como el bajón, que fue uno de los instrumentos más utilizados, apunta este especialista, “empleado hasta el siglo XX en la capilla”. Sin embargo, asegura que las piezas renacentistas, como los orlos y las chirimías, “se dejan de utilizar”.

La colección de instrumentos también contempla las trompas, de viento-metal, de distinta época, como determina Alberto Moñivas, “dos del siglo XVIII y una del XIX”, y que están expuestas en la capilla de Santa Catalina de la Catedral Vieja. Otras de las piezas custodiada en este archivo es un arpa, aunque no está completa, “y la trompa marina, que es un instrumento muy curioso porque se han conservado pocas, casi no hay, y estaba asociado a los monasterios, no tanto a catedrales, y encontrarla aquí fue curioso”.

Este musicólogo aclara que estos instrumentos no se utilizaban todos los días, como podía ser el órgano o el bajón, “sino que formaban parte de la capilla de música que intervenía en las principales fiestas y solemnidades, que eran más abundantes que ahora”. Y a modo de curiosidad, Moñivas precisa que a los músicos que tocaban estos instrumentos se les llamaba “ministriles de la capilla”.

Fuente: Diócesis de Salamanca