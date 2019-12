Un año exitoso para seguir creciendo como tenista

Domingo, 8 de diciembre de 2019

Carlos Sierra, la joven promesa albense del tenis, ha conseguido este año numerosos e importantes éxitos que le hacen colgarse el cartel de promesa del tenis nacional

El nombre de Carlos Sierra ha destacado por encima de todos en el mundo del deporte albense este año. Sus numerosos e importantes éxitos obtenidos a lo largo y ancho del panorama nacional le han valido para ser una de las figuras destacadas del deporte local y provincial en este 2019, pero también para colgarse el cartel de joven promesa del tenis nacional.

“Ha sido un año muy bueno. Destaco los TTK que he ganado en Gijón y Béjar, las semifinales del Campeonato de España y el Campeonato de Castilla y León en la modalidad de individual, dobles y equipos. Puedo decir que ha sido mi mejor año desde que compito”, apunta Carlos Sierra.

Su entrenador, Alberto Rodríguez, continúa en la línea del joven tenista en cuanto a la valoración de un año muy exitoso. “Este año ha sido muy bueno para Carlos. Ha ganado varios torneos, aunque yo señalaría llegar a las semifinales del Campeonato de España como el hito más importante. Ahora está empezando también a jugar sus primeros ‘Tenis Europe Junior’ y en Mallorca consiguió ser campeón en dobles. Es el quinto clasificado de su categoría a nivel nacional, pero tiene que seguir trabajando”.

Una disyuntiva en sus inicios

Los primeros éxitos destacables para Carlos Sierra le llegan a la edad de 14 años. Sin embargo, los comienzos para el tenista albense no fueron nada fáciles al tener que decidir entre jugar al fútbol o al tenis, una disyuntiva complicada para un niño.

“Tuve que decidir entre el fútbol o el tenis. Alberto me terminó convenciendo para dedicarme al tenis y no me arrepiento de la decisión”, comenta Carlos Sierra entre risas. Ahora, años después de haber tomado la decisión correcta, las ‘preocupaciones’ para el joven tenista de Alba de Tormes y para su entrenador son otras. “A veces es complicado ver cómo tus amigos están disfrutando de su tiempo de ocio y tu tienes que estar entrenando o fuera de casa para disputar una competición”, afirma el tenista.

Alberto Rodríguez, por su parte, apunta al trabajo previo como clave para la consecución de los éxitos. “Hay ocasiones en las que Carlos no puede disfrutar junto a sus amigos porque tiene que entrenar o competir fuera de casa. No obstante, el trabajo realizado acaba saliendo a la luz y este año se puede ver claramente con los éxitos conseguidos por él”.

Un tenista que no se da nunca por vencido

Las señas de identidad de Carlos Sierra dentro de la pista, según su entrenador, son la lucha y el carácter. “Es un jugador muy luchador que nunca da una bola por perdida y que siempre intenta dar el máximo en todos los partidos. Esa es la mentalidad que tiene que seguir teniendo en el futuro”, señala Alberto Rodríguez.

Como no podía ser de otra manera, la referencia de Carlos Sierra en el mundo del tenis es Rafa Nadal, el jugador español más exitoso de todos los tiempos, y, al igual que el manacorí, la superficie sobre la que se encuentra más agusto jugando es la tierra batida.

No obstante, Alberto Rodríguez vincula a Carlos Sierra con David Ferrer en cuanto a lo parecido de los estilos tenísticos. “Ambos se parecen en que nunca dan por perdida una bola sobre la pista”.

Un descanso antes de volver a competir

Tras cerrar un año que se puede calificar de sobresaliente, Carlos Sierra podrá disfrutar de unas semanas de descanso competitivo antes de volver a saltar a las pistas.

“La próxima meta de Carlos son los torneos Mutua. Ahora tenemos unas semanas de descanso en las que seguiremos entrenando para intentar llegar de la mejor manera posible al inicio de las competiciones”, apunta Alberto Rodríguez, que seguirá entrenando y aconsejando a Carlos Sierra para que la próxima temporada se repitan los éxitos conseguidos en 2019.