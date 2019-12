“Después de esta legislatura dejaré de ser alcalde de Galinduste y diputado provincial”

Domingo, 8 de diciembre de 2019

José Lucas, diputado provincial por el PSOE y alcalde de Galinduste, puede presumir de ser uno de los alcaldes de la provincia charra que más tiempo lleva gobernando en un ayuntamiento. En total, son más tres décadas de manera ininterrumpida al servicio de sus vecinos que, tal y como él mismo confirma a Salamanca Al Día, finalizarán a la conclusión de la actual legislatura.

¿Cuándo comienza tu carrera política?

Mi carrera política comenzó hace 32 años cuando entre como alcalde en el Ayuntamiento de Galinduste. Además de alcalde de Galinduste, soy diputado provincial por el PSOE desde el año 2011. 32 años en política dan para vivir muchos momentos buenos, pero también otros agridulces. Es verdad que en todos los pueblos los alcaldes podemos hacer cien cosas bien y todo el mundo lo ve fenomenal, pero sí hacemos una mal nos llueven criticas hasta de debajo de la cama.

¿Qué es lo más gratificante para ti de la carrera política?

Ser alcalde y hacer política es vivir y trabajar para los demás. Yo he dejado muchas veces a un lado hasta a la familia a cuenta de la política y del Ayuntamiento de Galinduste. Un ayuntamiento si quieres que funcione y que salgan todas las cosas bien requiere tiempo. Yo me atrevo a apostar que el 90% de los alcaldes trabajan por amor al pueblo y a los vecinos.

¿Cuál es el secreto para mantenerse 32 años como alcalde del mismo pueblo y vencer en ocho elecciones municipales?

He vencido en todas excepto en la primera. En esa ocasión nos presentamos tres partidos que eran UCD, Partido Popular y PSOE. Yo fui la lista más votada y me dio UCD su apoyo. A partir de esos cuatro años, todas las elecciones municipales las hemos ganado con mayorías absolutas. Creo que nos hemos mantenido en el gobierno todos estos años porque hemos hecho muchas cosas bien. La gente de los pueblos es más lista de los que a muchos les parece. Cuando conseguimos mayoría tras mayoría en las elecciones, incluso seis concejales de siete posibles, es aplastante.

¿En qué cambia el trabajo de alcalde de Galinduste al de diputado provincial?

Ser diputado no es tener un sueldo, aunque hay mucha gente que lo dice. Para mí es un orgullo porque siendo diputado no trabajo solo para mi pueblo, sino para toda la provincia de Salamanca. Ese es el trabajo que yo desempeño en la Diputación de Salamanca. Además de trabajar por toda la provincia de Salamanca, podría decirse que me centro más en la comarca de Alba de Tormes.

¿Qué proyectos realizados en Galinduste destacarías a lo largo de estos 32 años en los que has gobernado?

Hemos hecho muchas cosas porque tantos años dan para mucho. Si empiezo a enumerar proyectos que hemos hecho tendríamos para hablar largo y tendido. Empezamos haciendo cosas tan simples como cambiar bombillas y hemos llegado a construir un consultorio médico, un local cultural, un bar para la tercera edad o instalaciones deportivas, por enumerar algunos proyectos. Otra de las obras a destacar es la residencia de mayores, que es de titularidad municipal y de uso preferible para los vecinos de Galinduste. Sin embargo, del proyecto que más orgulloso me siento de haber realizado a lo largo de todos estos años es el de traer el agua del río hasta Galinduste y subirlo al alto de la Atalaya. Esa ha sido una de las obras más increíbles que se han realizado en este municipio y por llevarla a cabo a punto estuve de dejar la política en la década de los 90. Algunos vecinos no se creían que fuera posible conseguirlo, pero se hizo.

¿Cuál es el futuro de Galinduste como pueblo?

El futuro de Galinduste pasa por la creación de empleo, aunque también es verdad que tenemos una ventaja con la cercanía de Guijuelo, donde trabajan al menos veinte familias del pueblo. En Galinduste ahora mismo viven cerca de 500 personas, aunque cuando se construyó la presa del pantano llegaron a estar empadronadas más de 3.000 personas. El regreso de personas jubiladas en las últimas fechas también le está dando la vida a Galinduste, pero necesitamos empleo para los vecinos.

¿Qué proyectos tiene pensado el Ayuntamiento de Galinduste poner en marcha para favorecer el asentamiento de personas en el pueblo?

Sobre todo proyecto de empleabilidad. A lo largo de estos últimos años ya hemos tenido talleres de formación y nuestro objetivo es seguir con ello. Tenemos que seguir luchando por crear industria en Galinduste. Voy a luchar también por el arreglo de la carretera desde Pelayos a la autovía. La comunicación entre pueblos con la autovía es imprescindible. Un pueblo incomunicado está muerto. Hay que moverse y trabajar.

¿Piensas ya en la jubilación después de una carrera política tan larga?

Todo en esta vida tiene un ciclo y el mío está a punto de cumplirse. Esta ha sido la última legislatura en la que me presentó como alcalde y como diputado provincial. Deseo que la gente nueva que entre en el Ayuntamiento de Galinduste mire y trabaje por el pueblo al igual que lo he hecho yo. Me retiraré en lo alto, siendo alcalde de Galinduste, y agradeciendo a mi mujer, a mis hijas, a mi equipo de gobierno, a concejales que han pasado por el ayuntamiento y a todos mis amigos su apoyo durante todos estos años. Su ayuda y su apoyo han sido un pilar fundamental para continuar trabajando por Galinduste y por la provincia de Salamanca.