Cientos de personas acuden a la I Fiesta de la Capachera en Sobradillo

Domingo, 8 de diciembre de 2019

Los capachos no ardieron como se esperaba, pero el evento logró el objetivo principal y que era la recuperación de una tradición perdida hace 65 años

No salió como se esperaba, pero la I Fiesta de la Capachera cumplió el objetivo principal, recuperar una tradición perdida hace 65 años y –al mismo tiempo– reunir a los vecinos de Sobradillo y amigos de pueblos colindante para vivir una noche de fiesta, casi mágica si finalmente los capachos hubieran ardido con la intensidad que se esperaba de ellos.

Pero no fue así, la combustión del esparto impregnado en aceite no fue suficiente, tampoco el gasoil y menos el alcohol, los capachos no ardieron como debieran para asombro de los cientos de personas que miraban a lo alto de la torre de la iglesia, donde los quintos lo intentaron incluso con ayuda, pero no pudo ser. Los capachos no ardieron para disgusto de muchos, especialmente del alcalde, José Mari González, que había puesto toda la ilusión en este evento.

Así las cosas, la hoguera prendida en homenaje a los quintos Santiago Marqués, Laura Hernández, Georgina Martínez y José Luis Martín, iluminaba en la noche oscura la fachada sur de la torre del castillo, lugar desde donde el público presenciaba la tibia llama que salía de los capachos y que con el movimiento en el aire iba a menos hasta desfallecer.

Aun así, el público coreó y aplaudió a o los quintos y sus ayudantes por el intento, y aunque no pudo ser, todos se fueron convencidos de que el año próximo se haya encontrado la solución a la llama de los capachos y se pueda observar a la luz de la hoguera, dibujado sobre la cara norte de la torre de la iglesia, el círculo de la llama de los capachos anunciando que Sobradillo tiene nuevos quintos.

Pero antes de la capachera, el público se había congregado en la plaza del Ayuntamiento para dar cuenta de una degustación de chorizo y vino, chorizo hecho a la brasa metido en pan y que fue el reclamo para varios cientos de personas, sin necesidad de maridajes ni fusión de sabores ni modernos show cooking. El único elemento animador en la degustación eran las tonadas de Alejandro Hernández, tamborilero de Vitigudino y que fue el encargado de amenizar la velada.

De este modo, en Sobradillo decían adiós a un puente festivo que comenzaba el viernes pasado con la II Matanza Tradicional, evento que resultó todo un éxito y del que la mayoría de los que lo vivieron esperan ya la tercera edición.