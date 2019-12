Greta Thunberg: "Los líderes nos están traicionando y no vamos a dejar que eso siga sucediendo"

Viernes, 6 de diciembre de 2019

Su intervención, muy crítica con los gobernantes, ha puesto el broche a la Manifestación por el Clima que se ha celebrado en Madrid

La joven activista sueca Greta Thunberg ha puesto el broche a la Manifestación por el Clima que se ha celebrado en Madrid este viernes y ha asegurado que la sociedad no va a dejar a los líderes políticos que sigan traicionando a la población por su falta de actuación contra el cambio climático.

"Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que eso siga sucediendo, que se salgan con la suya. Decimos: Basta ya, el cambio viene os guste o no. No tenemos otra opción", ha sentenciado Greta en la Plaza de Nuevos Ministerios, donde ha terminado la marcha climática.

La joven ha saludado a los asistentes en un perfecto español con un ¿Cómo estáis?, a los que ha dado las gracias por acudir y ha añadido que está "muy contenta" por estar en Madrid.

Así, Thunberg ha manifestado que el mundo está "en el medio de una emergencia climática" y ha pedido salir de la zona de confort. "Eso es lo que estamos haciendo aquí: Decir a los responsables políticos que deben ser responsables y proteger el futuro de las nuevas generaciones", ha explicado.

Además, ha subrayado que, aunque los líderes políticos se reúnen en Madrid para "negociar" el futuro de los manifestantes, para Greta, la esperanza "no se encuentra entre los muros de la COP25", sino que está aquí, con los manifestantes.

La activista ha señalado que parece que "por lo menos" hay 500.000 personas participando en la Marcha por el Clima. A los participantes les ha dicho que ellos son la esperanza.

"Necesitamos que sigáis. Tenemos que aprovechar el impulso y seguir avanzando. Que las personas del sur escuchen nuestra voz y para ayudar a las personas que más sufren en esta emergencia climática", ha añadido la adolescente sueca que confía en que el cambio va a llegar de las masas, de las personas que piden acciones. "Eso somos nosotros; los que vamos a traer el cambio aquí", ha manifestado.

En ese contexto, ha reclamado a los responsables políticos que adelanten a la sociedad que es la que "ahora mismo" está liderando la lucha contra la emergencia climática. "Ellos deben seguirnos a nosotros. Ahora estamos marcando el camino y ellos deben hacer su trabajo", ha insistido.

La joven ha dado las gracias a los manifestantes antes de terminar y a continuación han dado comienzo varias actuaciones musicales.