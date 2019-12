“Las familias son el eje principal del día a día de Asprodes”

Lunes, 9 de diciembre de 2019

“Que las personas con discapacidad eliminen ese aspecto de la discapacidad porque el entorno le hace accesible una serie de recursos y vida más normalizada”. Es el deseo para 2020 de la presidenta de Asprodes, Inmaculada Lorenzo, una de las entidades de referencia en Salamanca y provincia, con más de medio siglo de andadura y que, año a año, sigue creciendo y mejorando la atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Precisamente, como subraya la presidenta, “las familias son el eje principal de nuestro día a día”. En este año 2019 que está a punto de finalizar, entre otras iniciativas, “hemos iniciado temas muy interesantes con la Junta de Castilla y León en proyectos innovadores. Estamos apoyando proyectos de envejecimiento con apoyos en domicilios”.

Más de 50 años de andadura, y dando apoyo actualmente a más de mil personas y sus familias, ¿cuáles son los pilares que hacen posible que Asprodes siga siendo un referente?

Las familias siguen siendo el pilar fundamental. Fueron las que, cuando no existía ningún tipo de apoyo, se organizaron para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Desde el momento en el que sus hijos, es decir las personas con discapacidad intelectual, formaron parte de la actividad de esta organización se convirtieron y son el eje principal de nuestro día a día.

No podemos olvidar la figura del voluntariado, muy importante en el origen, y sin duda también, el ámbito profesional es un pilar clave porque ha ido formando parte de cada uno de los apoyos y de ellos dependen la ejecución y la calidad de gran parte las actividades que Asprodes desarrolla.

Asprodes es compromiso con el empleo, ¿hasta qué punto es clave seguir apostando por el empleo como herramienta de inclusión?

El empleo ha sido, a mi modo de ver, la gran clave. Uno de los reconocimientos que tenemos todas las personas es que desarrollemos una actividad que sea útil para los demás y eso se llama trabajo. Hace un tiempo, el tema del trabajo estaba totalmente vetado para las personas con discapacidad y pienso que ahora ha cambiado. Actualmente las personas con discapacidad, aunque no sea el 100% de ellas, se forman, hacen itinerarios hacia el empleo y acceden al empleo en todos sus ámbitos, no sólo en los que Asprodes genera sino también en el ámbito público o en el de las empresas.

El empleo, por lo tanto, es un derecho y además una obligación por parte de la aportación social que hacemos las personas. Es verdad que dentro de las necesidades y un poco observando a las personas que participan en Asprodes, o bien por edad o bien por otro tipo de intereses, creo que ahora mismo estamos hablando de otro gran reto que puede ser la vivienda o la atención cuando seamos mayores. Esto es un reto y es un compromiso que vamos adquiriendo poco a poco entre todos.

Como sociedad, ¿qué pasos nos quedan por dar para la plena inclusión?

En este momento vivimos un retroceso en el ámbito de derechos y diversidad, porque estamos cuestionando muchas cosas que no se deberían cuestionar. Las personas con discapacidad siempre han sido un colectivo donde es fácil buscar como elemento de no reconocimiento y no quiero creer que esos retrocesos sociales vayan a incluir también a las personas con discapacidad. Pienso que socialmente tenemos que mantener esa apuesta de accesibilidad, de participación, de diversidad y de oportunidades a todas las personas que aunque no tengan discapacidad les cuesta participar en la vida social porque hay muchas barreras: en lo laboral, lo cultural, lo arquitectónico… Creo que quedan muchos campos en los que tendríamos que hacer una sociedad más diversa y accesible que nos irá bien a todos en momentos puntuales, pero también en momentos en los que la edad nos irá limitando nuestras posibilidades.

Asprodes está muy presente en la provincia, ¿hay perspectivas de seguir creciendo y potenciando esa presencia en el mundo rural?

Sí, sin duda. Asprodes hace 3 o 4 años apreció que el desarrollo que tiene la provincia podía ser útil para más personas que aquellas con discapacidad intelectual, así que creo que el crecimiento va a venir dado porque los recursos que ahora existen y aquellos que iremos generando van a llegar a más casas, van a llegar a más personas. De algún modo Asprodes puede, y en muchos sitios se está convirtiendo en una empresa que desde el ámbito de no lucro y de lo social hace apoyos a todos los colectivos: personas en exclusión, personas mayores y en la sociedad en general. A mi modo de ver, creo que es interesante pensar que es el entorno el que hay que trabajar y con ello el que todas las personas que puedan vivir en ese entorno puedan tener facilidades para seguir viviendo, cosa que en el medio rural, en este minuto, no está totalmente garantizado.

Finaliza un año, hay que hacer balance de la labor desarrollada, ¿qué destacaría de este 2019 como presidenta de Asprodes?

La labor del año 2019 no ha sido diferente a la de otros años pasados. Seguimos en la ampliación tanto de personas como de proyectos que, por un lado, nos llena de orgullo porque entendemos que el impacto en la calidad de vida de las personas de la asociación se está haciendo de una forma objetiva y cuantitativamente importante. Aunque, por otro lado, es un crecimiento de un 10% de nuestra actividad anual y como organización debemos tener nuestras cautelas para seguir siendo viable que pueda garantizar un futuro. Este 2019 ha sido un año duro de viabilidad por razones varias como los conflictos en los convenios colectivos, algunas cuestiones que como empresa debemos hacer y que vamos a ir resolviendo en estos años. En paralelo, sabéis que vamos a inaugurar nuevas inversiones, que tenemos actividad en crecimiento con inversiones y los recursos con los que contamos son más de 700 trabajadores profesionales. Es decir, estamos hablando de una estructura que tiene que tener unas garantías de viabilidad.

El planteamiento del balance es que hemos iniciado temas muy interesantes con la Junta de Castilla y León en proyectos innovadores. Estamos apoyando proyectos de envejecimiento con apoyos en domicilios e incluso en casos tan extremos como apoyar a las personas que quieren fallecer en casa. Es decir, que Asprodes está incluyéndose en algunos de los proyectos que a modo de innovación está haciendo la Junta de Castilla y León en nuestra autonomía y cuentan con nosotros, porque ciertamente tenemos una ventaja que es nuestra experiencia y despliegue en la zona rural.

La idea es plantear proyectos en el territorio abiertos a otros colectivos y esto da lugar a temas de: integración en el ocio, integración en la vivienda, en el empleo, apoyos, ayudas técnicas, investigación sobre procedimientos innovadores de atención en los domicilios. Es decir, un proyecto colectivo muy interesante que en Salamanca cuenta con el apoyo de otras redes mucho más amplias de administraciones públicas, locales y con más de 100 aliados que tiene Asprodes para desarrollar su labor. Creo que tenemos un proyecto muy interesante entre manos.

¿Qué le pide Asprodes a 2020?

Que las personas con discapacidad eliminen ese aspecto de la discapacidad porque el entorno le hace accesible una serie de recursos y vida más normalizada. Soy consciente de que conlleva mucho trabajo, porque hay que empezar desde la accesibilidad hasta las mentalidades, las oportunidades, la economía… Hay muchos elementos en los cuales hay que intervenir para que esto sea cierto y creo que cada día va a estar más cerca el hecho de que las personas con discapacidad sean incluso los motores de que esta sociedad tolera más la diversidad, de más oportunidades a las personas que parten con cierta desventaja por cualquier causa. Y en ese caso Asprodes será un agente más, muy bien integrado dentro de esta dinámica tanto asociativa como de entidades que tiene Salamanca, para conseguir que esta sociedad sea más justa.