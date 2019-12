Domingo, 8 de diciembre de 2019

El presidente de la Diputación insiste en que “hay oportunidades reales en el mundo rural, pero tenemos que cambiar incluso el discurso”. Hablar de retos es hacerlo, ineludiblemente, de la lucha contra la despoblación,. Un reto que, como reconoce, exige la implicación de “todas las administraciones públicas”, con medidas vertebradas desde arriba, desde el Gobierno de España, para “que el resto podamos hacer políticas que sumen, apoyen y alienten a las personas que quieren quedarse a vivir en el mundo rural”. Iglesias también aboga por el diálogo, “dialogar es un valor en sí mismo”, apunta, “y en España sí es cierto que se echa de menos un poco más de diálogo, talente y mirar un poco más el bien de la sociedad o lo que le interesa al partido”.

En la recta final de 2019, año intenso con elecciones incluidas, ¿ha sido un buen año para la provincia?



Para la provincia, y en parte, gracias a una institución tan cercana y apegada a los problemas reales de los habitantes de la Salamanca rural como es la Diputación, ha sido un año importante porque estamos yendo a velocidad de crucero. Estamos destinando muchísimo dinero a facilitar la vida y a tener oportunidades en el medio rural, y lo estamos haciendo con políticas contantes y sonantes, no solo con palabras y discursos, sino con políticas reales y con hechos, desde políticas sociales, accesos en carreteras, a la política de empleo que es absolutamente extraordinaria en el panorama político de las administraciones provinciales en España, somos líderes en la creación de oportunidades en el medio rural.



La Diputación de Salamanca tiene deuda cero, ¿eso ayuda mucho?



Desde hace ya bastantes años. Fuimos una de las primeras administraciones públicas en España en tener deuda cero, que facilita las cosas.

¿Qué retos prioritarios tiene la provincia por delante?



Los retos son múltiples, y se podrían englobar en algo que comprendemos todos, la despoblación, un asunto transversal, que no es propio de Salamanca solo, que no es ni se debe actuar solo por parte de la Diputación, sino que todas las administraciones públicas debemos estar implicadas; no es un problema de carácter individual, es un problema del conjunto del Estado, del territorio, las personas pueden vivir donde quieran. En la Diputación de Salamanca tenemos implicación máxima en todo lo que tenga que ver este asunto, y que tiene mucho que ver con la creación de oportunidades y la prestación de buenos servicios públicos.



Usted ha pedido, en más de una ocasión, un pacto por la despoblación.



Es una cuestión transversal, tenemos que ser todas las administraciones, porque si colaboramos, dos más dos son seis, a eso se le llama sinergias. Tiene que haber una política de despoblación desde arriba, desde el Gobierno de España, e incluso desde la UE, que vertebre que el resto podamos hacer políticas que sumen, apoyen y alienten a las personas que quieren quedarse a vivir en el mundo rural, y aquel que quiera pueda hacerlo con oportunidades para tener una vida digna.



Hay voces más pesimistas que apuntan a que no será posible revertir los efectos de la despoblación, ¿está de acuerdo con esta visión?

No estoy de acuerdo, hay una tendencia mundial en focalizarse en grandes núcleos de población, pero estoy convencido de que una parte de nosotros vamos a decidir vivir en sitios más pequeños, por la calidad de vida. Hay oportunidades reales en el mundo rural, pero tenemos que cambiar incluso el discurso. Podemos hablar por ejemplo de una iniciativa que vamos a firmar con la Universidad de Salamanca, en la que ponemos el acento en que ser joven, tener titulación universitaria, tener talento, capacidad y formación, no es incompatible con tener una posibilidad laboral, ahora mismo o en el futuro, en un pequeño municipio.

Fusionar o anexionar municipios, ¿es inevitable en una provincia que por dispersión geográfica cuenta con un elevado porcentaje de pueblos pequeños?



Tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Tener una corporación local en un municipio de menos de cien habitantes no consume recursos públicos, pero le da un valor extraordinariamente importante de representación, de tener voz, de llevar los problemas de ese municipio pequeño a la Diputación o a otras instituciones públicas. Estoy absolutamente en contra de la fusión obligatoria de municipios, sería un error y un paso atrás para entidades políticas e institucionales que tienen siglos de vida. Ahora bien, eso no significa que no se puedan agrupar en mancomunidades o a través de la propia Diputación para gestionar los servicios públicos. Defiendo a capa y espada que cada municipio, que ha existido durante generaciones y cientos de años, mantenga su identidad institucional con su alcalde y concejales. No cuesta más tener un Ayuntamiento en un pequeño pueblo, pero si se pierde tendrá menos voz.



La Estrategia de Empleo es una constatación de que hay ganas de emprender en el medio rural.

Fuimos los primeros que empezamos esta línea, y otros nos han seguido. Dedicamos muchos recursos a este pilar fundamental de la creación de oportunidades y de vida en los pueblos. Tenemos dos patas, que ya son veteranas, y otra más que va a comenzar. Con las dos primeras, aportamos dinero a los ayuntamientos para que puedan contratar y realizar obras y servicios, y que se traduce en 8 millones de euros para el plan de empleo municipal. La otra pata es para los particulares, para aquellas personas que quieran poner un negocio, ser autónomo. Les echamos una mano con dos años de seguros sociales gratis, lo abona la Diputación, y hasta 4.000 euros en gastos corrientes para comenzar el proyecto. Un verdadero éxito, prácticamente dos tercios de los que comenzamos a ayudar subsisten y tienen su empleo, y muchos están contratando personal. Llevamos más de mil emprendedores a los que hemos echado una mano en estos últimos años. Y también a ayudamos, con esta estrategia de empleo, a los que tiene una empresa y quieren incrementar el número de empleados, es un poco menor la demanda, pero este último año son 90 empleos. Y ahora tenemos otro plan, novedoso, que consiste en dar oportunidades a los recién titulados para trabajar en los ayuntamientos con contratos de prácticas hasta dos años, y subvencionamos una buena parte a los ayuntamientos.

¿Hasta qué punto es importante reforzar la colaboración entre Diputación y Universidad de Salamanca?

Desde la Diputación estamos aprovechando un recurso, el del conocimiento y la investigación, porque la Universidad es una gran creadora de oportunidades en el medio rural, y lo que hacemos es poner en valor desde la Diputación las grandes potencialidades de desarrollo que tiene. La apuesta por el I+D+i, con la Diputación apoyando proyectos de investigación en los que participa la Universidad.

Cambiando de tercio, y hablando de presupuesto, una parte importante se destina a política social.

Una parte fundamental, una de las grandes patas, más del 30% de los recursos se dedican al aspecto social, sobre todo en estos años más difíciles. Recursos al alcance del ciudadano vivan donde vivan, también a esas mujeres que están sufriendo maltrato, en esos municipios pequeños en los que es más difícil de detectar. La Diputación está ahí al lado, para echar una mano, a esos niveles queremos llegar de sensibilización y de cercanía.

¿Ya han están trabajando en los presupuestos de 2020?

Estamos en ello. Van a aumentar las partidas que sean necesarias para facilitar los servicios públicos y la vida de las personas. Hay un error en política, y es que el político promete con el dinero de todos siempre más gasto, y lo que tiene que prometer es equidad y justicia en el gasto.

Hay una partida interesante (6 millones de euros) para una demanda no menos importante, el acceso a internet en los municipios. ¿Cuándo se materializará esa inversión?

Tenemos conversaciones avanzadas con la Junta de Castilla y León para ver cómo lo podemos hacer, porque ellos también están trabajando en esto, y si no espabilamos perderemos el tren. Tenemos el dinero y la voluntad política de realizarlo.

En el capítulo de carreteras, Diputación se hace cargo de una red de 2.300 kilómetros, ¿hay que aumentar la inversión para estas infraestructuras?

Estamos cambiando cientos y cientos de kilómetros de la vía pública de la Diputación, y estamos dedicándonos a esos rincones más alejados que, por las razones que fuera, se habían dejado. Estamos planificando, va a haber mucho dinero para carreteras.

¿Hace falta dialogar más en política?

Dialogar es un valor en sí mismo, la política consiste en dialogar. Si algo bueno tenemos las sociedades avanzadas y modernas es que hemos cambiado el escudo o el fusil por la palabra, es la herramienta para luchar por lo que creemos. El político que no utilice la palabra como medio para llegar a acuerdos para el bien común de las personas es mejor que se haga a un lado. En España sí es cierto que se echa de menos un poco más de diálogo, talente y mirar un poco más el bien de la sociedad o lo que le interesa al partido.

¿Qué le pide a la oposición, compromiso y propuestas?

Muchas de las cuestiones que hacemos en la Diputación, las propuestas han venido de la oposición, que además no los considero oposición, sino compañeros que participan y deliberan. Al PP nos está tocando gobernar, pero no somos solo el equipo de Gobierno. Se lo digo a ellos, si tú sumas todo lo que propone alguien cuando no está gobernando necesitaríamos cuatro diputaciones, y gobernar es elegir.

El sector agrario es clave en una provincia como Salamanca, ¿cómo favorecer el relevo generacional?

Me consta que la administración competente en estos asuntos se lo está tomando muy en serio. El presidente y el consejero de Agricultura están ocupados y preocupados por este asunto que es importantísimo, no podemos por los aspectos burocráticos y administrativos colapsar las voluntades en los traspasos de negocios.

Al igual que el medio rural en sí, ¿hace falta también poner más en valor el sector agrario para que resulte atractivo para emprender o continuar una actividad?

El sector agrario es estratégico, es más importante que el energético. Se puede vivir sin electricidad, pero sin alimento no, y el sector agroalimentario crea valor. Por cierto, contamos con productos de extraordinaria calidad.

En general, para España un buen gobierno, que aprecie y mire por los intereses generales, porque de estos polvos pueden venir otros lodos, como dice el refrán. Espero y deseo que 2020 sea un año bueno para que, independientemente del color político, sea un gobierno que aliente el interés de los ciudadanos, que en general estamos muy preocupados. Y luego, para la provincia de Salamanca, deseo que haya oportunidades para todos, estamos creando una sociedad más justa e igualitaria, en la que hombres y mujeres tenemos más oportunidades, y que sea un año bueno y que tengamos una vida tranquila y en paz.