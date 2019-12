Sánchez ya no descarta investidura en enero, evita desvelar qué negocia con ERC y pide responsabilidad a PP y Cs

Lunes, 2 de diciembre de 2019

El presidente en funciones ha insistido en que quiere un gobierno cuanto antes, pero ya no fija la fecha de la investidura como había venido haciendo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya no descarta que la investidura se pueda producir en enero y ha evitado desvelar qué está negociando con ERC, pero ha llamado a la responsabilidad a PP y Cs para desbloquear la situación y poder formar gobierno.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido esta tarde con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la jornada inaugural de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid desde este lunes hasta el 13 de diciembre.

Los periodistas han preguntado al jefe del Ejecutivo en funciones qué va a ofrecer a ERC después de que este partido ha insistido hoy en que quiere negociar con el PSOE la soberanía de Cataluña y no nuevas competencias.

Sin embargo, Pedro Sánchez ni ha mencionado al partido independentista catalán en su respuesta y ha soslayado por completo la pregunta. Eso sí, ha apelado a la "responsabilidad" del resto de las fuerzas políticas, en clara referencia a PP y Cs, para lograr el desbloqueo de la situación e incluso le ha lanzado veladamente a Pablo Casado un mensaje afirmando que "nadie le pide que deje de ser alternativa".

El presidente en funciones ha insistido en que quiere un gobierno cuanto antes, pero ya no fija la fecha de la investidura para antes de las navidades como había venido haciendo. "No le quiero poner ninguna fecha", ha exclamado para señalar que no va a decir si debe ser el 20 de diciembre o el 8 de enero.