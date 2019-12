C’s detecta “numerosos supuestos errores” en la baremación de las solicitudes de ayuda de los clubes

Lunes, 2 de diciembre de 2019

Ciudadanos emitió una nota de prensa en la mañana del lunes para mostrar su preocupación por el retraso en la concesión a los clubes deportivos de Ciudad Rodrigo de las subvenciones del Ayuntamiento correspondientes a la temporada 2018/2019. Según explican desde la formación naranja, este retraso se debe a los errores en la baremación de los clubes que ellos mismos han detectado en las dos comisiones donde la Delegación de Deportes ha llevado la propuesta de reparto del dinero.

En la primera comisión, el viernes 22 de noviembre, Ciudadanos comprobó de manera aleatoria la puntuación de uno de los clubes, descubriendo que “parecía no coincidir” con la asignada por la Delegación de Deportes. Según indican, el dato no se pudo contrastar durante aquella reunión, “al no estar entre la documentación la baremación que sirvió de base” para otorgar la puntuación final de ese Club.

Esa baremación fue incluida de cara a una segunda comisión que tuvo lugar el pasado viernes. Revisando la puntuación del Club que habían tomado como ejemplo aleatorio, Ciudadanos comprobó que efectivamente la baremación era errónea, lo que dio pie a revisar la de todos los clubes, para desechar que existieran más errores.

En esta revisión, han detectado “numerosos supuestos errores” en la baremación, “que afectan a la mayoría de los clubes deportivos”, por lo cual ya han solicitado aclaraciones, además de pedir al Equipo de Gobierno que proceda a la revisión de las puntuaciones, de tal modo que las ayudas se concedan “de forma inequívoca” según las bases de la convocatoria. Asimismo se pide que se haga “a la mayor brevedad”, ya que se trata de subvenciones que corresponden a la temporada 2018/2019.

Según explican desde Ciudadanos, también les ha sorprendido cómo se han asignado las puntuaciones. En la comisión, le preguntaron al Delegado de Deportes, Víctor Gómez, por cómo se había hecho, respondiéndoles que la Comisión de Valoración estaba formada por el técnico de Deportes o por él mismo con el visto bueno. Sin embargo, según resaltan desde Ciudadanos, las bases de la convocatoria precisan que deberían formar parte de esa Comisión de Valoración un técnico del área de Tesorería y otro del área de Secretaría.

Los supuestos errores detectados

En su nota, Ciudadanos repasa los “supuestos errores” que han detectado, subrayando en todo caso que no han podido comprobar algunas puntuaciones al no disponer de la documentación aportada por la totalidad de los clubes que han solicitado las ayudas.

-Sobre el ámbito geográfico, Ciudadanos explica que un Club, de ámbito autonómico y similar número de equipos, recibe la puntuación máxima, 80 puntos, mientras que otro de ámbito nacional/autonómico, obtiene 30; y otro, que tiene ámbito regional/provincial, recibe 80 (“cuando creemos que le corresponderían 45”).

-Sobre las diferentes categorías, expresan que un Club con 1 equipo en categoría Senior y 7 en inferiores se le han asignado 50 puntos, cuando deberían corresponderle 80.

-Sobre las secciones deportivas, el único Club que tiene una sección distinta a la principal recibe en este apartado 25 puntos “cuando le corresponden 5, que además son los que piden en su solicitud de subvención”.

-Sobre el fomento de la participación de sectores específicos, Ciudadanos ha preguntado cómo se ha valorado la promoción del deporte femenino, “ya que un Club en el que el 80% de sus miembros son mujeres, obtiene 0 puntos”, mientras que a otros donde la presencia de la mujer “es importante o similar” se le conceden 30 puntos. Además, al preguntar por qué no se habían puntuado las escuelas deportivas de dos clubes, les han contestado que ha sido “por no estar reconocidas por la Diputación”.

-Sobre la difusión social, también han preguntado cómo se ha hecho la valoración, “pues se le ha adjudicado a todos los clubes el máximo (20 puntos), y desde nuestro punto de vista no es lo mismo un club con pocas licencias que uno de 62 o 124 con el mismo ámbito geográfico”. Para Ciudadanos, se debería dar la mayor puntuación “al que más difusión hace”, y después proporcionalmente según la difusión que haga cada uno, en vez de dar el total “solo porque ponga Ciudad Rodrigo en una camiseta”.