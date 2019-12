El trabajo de Fin de Grado de un alumno de la Usal, premiado por la Asociación Española de Economía

Lunes, 2 de diciembre de 2019

Javier González Morín, natural de Alba de Tormes, recogerá su premio el próximo 12 de diciembre

La Asociación Española de Economía ha seleccionado el Trabajo de Fin de Grado del albense Javier González Morín como uno de los ganadores de la segunda edición de los premios de TFG.

El joven albense, estudiante de la Universidad de Salamanca, ha desarrollado un modelo que explica de forma simple cuando se produce un intento de manipular los precios, cuáles son los factores que permiten que ocurra y si el sector público podría tomar medidas para evitarlo o reducirlo.

Junto a Javier González Morín también han sido seleccionados como ganadores:

- Aules, Carles: «Feeling under the weather? A propensity score approach of the effects of natural disasters on elections», (Universitat Pompeu Fabra).

- Casanova Ferrando, Jorge Luis: «The Airbnb Effect on the Rental Market: The Case of Madrid», (Universidad Autónoma de Madrid).

Además el comité evaluador ha resuelto dar la mención a otros cinco TFG:

- Möller, Marlon: «Direct Material Cost Efficiency Analysis – An Assessment of Valuation Methods at Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation», (Universidad de Vigo).

- Chen, Linna: «Monetary policy and bank deposits in the euroarea», (Universidad Carlos III de Madrid).

- García Martínez, Daniel: «Más allá de la gran recesión: la teoría austriaca del ciclo económico en estados unidos (1988-2019)» (Universidad de Cantabria).

Batanero Rodríguez, Jorge :«Concentración y productividad en la industria textil: comparativa españa vs italia», (Universidad Complutense de Madrid).

Viviens Martín, Javier: «Oferta monetaria e inflación», (Universidad de Granada)