Dos titulaciones para nuevas perspectivas laborales

Pese a la mejoría experimentada en los últimos años, las cifras del desempleo siguen siendo altas. Para acceder al mercado laboral es recomendable ampliar nuestra formación con estudios, muchas veces específicos, pero que proporcionan muy buenas expectativas para la contratación o el ascenso laboral.

Este es el caso de dos estudios interesantes, que, de manera certificada nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación laboral o encontrar trabajo: el carnet de carretillero y el Curso de Manipulador de Alimentos.

El sector de la logística en España vive una época muy dulce, experimentando, en los últimos dos años un excepcional crecimiento. Debido a la gran demanda laboral, se detecta un crecimiento salarial para sus trabajadores que pasan de los 14.000 euros anuales en 2014 a los 19.000 euros de 2017.

Algunas causas de todo esto es el incremento del sector de la venta online, la reducción de stocks de las empresas, que hace que el movimiento de los almacenes sea muchísimo más grande. Las empresas han pasado de tener grandes volúmenes de material durante largas temporadas a tener la mínima cantidad, de manera que la rotación de stocks es mayur. También hay que decir, que los puertos españoles están, año a año, incrementando sus movimientos de mercancías anuales.



Son cada vez más las empresas de almacén y logísticas que necesitan personal cualificado para desempeñar los trabajos con las máquinas más utilizadas en este sector: las carretillas elevadoras. Por motivos de seguridad, se suele solicitar el carnet para el manejo de carretillas o de carretillero, no sólo para conocer el funcionamiento de estas máquinas sino también para llevar a cabo el correspondiente mantenimiento de sus flotas.



La conducción de carretillas elevadoras está reservada, por Ley, a los trabajadores que hayan recibido un curso de formación específico para la conducción de esta maquinaria de trabajo. Así, obtener el carnet de carretillero es fundamental para trabajar con esta maquinaria.

La ley no exige obtener un carnet específico de carretillero, lo que sí es obligatorio, es hacer realizado dicha formación obligatoria, superar un test o examen de evaluación y estar en posesión de un certificado acreditativo. Así, para poder tener una orientación y enseñanza para poder aprobar ese examen, es obvio lo interesante de este curso de carretillero

Otra opción de estudios que puede permitir ampliar el campo laboral o ascender dentro de una empresa es el Curso de Manipulador de Alimentos.

Carnet de Manipulador de Alimentos

Es obligatorio para todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector alimentario que formen parte de la cadena de producción, elaboración o suministro de alimentos, sea en la fase que sea. Esta obligación se impone a varios sectores, pero siempre relacionados con el ámbito alimentario: negocios de hostelería, supermercados… a la vez que genera un gran número de perfiles profesionales a quieres se les exige esa titulación: cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares de cocina, camareros, reponedores, carniceros, pescateros, dependientes, promotores y muchos más.

La finalidad de este título es garantizar una higiene personal adecuada de quienes manipulan alimentos, evitando así la contaminación de los mismos. Todas las personas que entren en contacto con estos productos deben destacar por una higiene muy cuidada, a la vez que saber utilizar los alimentos correctamente, impidiendo que éstos se puedan contaminar de alguna manera.

Para el trabajador, el estudiar un Curso de Manipulador de Alimentos le aporta versatilidad, al ser válido para acreditar a una persona en cualquier punto de la cadena alimentaria, al permitir que pueda trabajar en cualquier puesto de trabajo que guarde relación directa o indirecta con el ámbito de la alimentación.

Algunos sectores en donde es obligatoria esta titulación, que no todos, son: hostelería, restauración, alimentación, residencias geriátricas, transporte y distribución, almacenes, guarderías, comercio minorista, industria transformadora, comedores escolares…

En cualquier caso, el curso debe hacerse de acuerdo a la Normativa vigente. Y en esto es importante que desde la última revisión legislativa se ha modificado el sistema de formación para la obtención del carné de manipulación de alimentos. En la actualidad se emite un certificado o diploma formativo por organismos y empresas especializados, en el que se acredita que una persona ha recibido la formación adecuada.

A nivel internacional, en general su validez depende de la legislación de cada país, de manera que no se puede decir con rotundidad si el título español es válido a nivel internacional o que sea necesario ampliar la titulación española con una formación específica. Sí es válido estando traducido en Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda, el conocido Food Hygiene Course For Catering.

Así, vemos que estas dos titulaciones pueden suponer una ampliación muy grande de miras laborales y que también puede permitir el ascenso o cambio en las funciones laborales dentro de una misma empresa. Piensa si este es tu caso y si puede ayudarte.