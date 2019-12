Mucha prudencia al obrar

A España se le rompen las costuras que hace siglos la hicieron grande… ¡tanto! que llegó a ser Imperio, gracias a la valentía de los RR.CC. Dª Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, aquel encaje de bolillos hecho con amor, sacrificios y respeto. hoy se intenta reventar por ineptos políticos, desconocedores de PRUDENCIA, y sobrados de EGO. No solo es necesaria esta virtud para evitar fracturas con pactos indeseables, dar clases de geografía e historia al visionario señor Eneko Andueza. No, claro que no deseamos ser pastores, pastoreando nuestro pueblo, si nos ponemos en su CI ¿por qué no ciudad, barrio o comunidad de vecinos? ¡Señor, Señor! cuanto palurdo con sueldazos. Seguro que él y su amado presidente en funciones celebrarían convertir España en un “reino de taifas” (División político-administrativa de la Península Ibérica en época de dominación musulmana tras la disolución del califato cordobés año 1031). Me siento avergonzada del espectáculo bochornoso que dan sus señorías en el Hemiciclo y Senado. Se les presupone un mínimo de cultura y no lenguaje tabernero y ese es precisamente el que usan… ¡vergüenza!

En la calle se fomenta la violencia verbal y física. Una palabra que hace tres años era motivo de chiste, hoy es feminista, homófoba, etc… Recuerdan el sonajero que agitaba su madre para entretenerles. Hoy los cascabeleros, son los ineptos políticos y sus seguidores. Nos encontramos ante a una sociedad enferma que encuentra su mejor medicina en las RRSS, diarios y medios visuales afines al régimen; por supuesto, bien remunerados. Los baretos son hervideros de conversaciones fútiles. Está de moda citar a brillantes filósofos, pretendiendo aparentar ser “leído”, o anglosajonizar y latinizar: a priori (antes) a posteriori (posterior). ad-hoc (dispuesto para un fin) vox populi (voz del pueblo) opera prima (la primera obra de un escritor). Tal amalgama de palabras toma cuerpo al calor de la cerveza o el vasito de vino y el ambiente se agria.

¿Cuántos conflictos se evitarían si hubiera prudencia? Si en esos momentos hubiera actuado la mejor de las virtudes teologales. Comiences a hacer uso de ella, ayuda a identificar situaciones convenientes. Ayuda a pensar antes de actuar, educa el impulso para reflexión y domina reacciones y emociones, para iniciarnos en la buena reflexión.

Cuando se procede de forma precipitada, surgen problemas que nunca sabremos a donde nos conducirán; emociones, mal humor, percepción equivocada de la realidad.

El prudente, no exhibe sus dotes, se mantiene cauteloso y sensato, usa del silencio, cual si fuera místico. De lo contrario aflora la inmadurez, haciéndoles ciegos y torpes para ver la realidad..

Dos gallos y el águila (Esopo)

Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas; y al fin de la pelea, uno puso en fuga al otro. Resignadamente, el vencido, se ocultó en un matorral. En cambio el vencedor, orgulloso de sus trapicheos, se subió a la tapia más alta poniéndose a cantar.

No tardó su cacareo en llamar la atención de un águila, que se lanzó sobre él para cazarlo, y el gallo perdedor que prudentemente esperó su mejor momento se quedo con todo el gallinero.

Alardear de éxitos atrae a rivales más sabios, mejor preparados y por consiguiente peligrosos.