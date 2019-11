El Helmántico aguarda… Larrazábal, te toca

Sábado, 30 de noviembre de 2019

La afición charra espera expectante para presenciar el debut del nuevo entrenador del Salamanca UDS ante un complicado Calahorra

Llegó la hora. El Salamanca UDS tendrá un entrenador oficial sentado en el banquillo tras más de un mes desde el cese de Pablo Cortés al mando del primer equipo. Por ello, un entusiasmado Aitor Larrazábal debutará con el conjunto charro y lo hará en el mejor escenario posible: el Estadio Helmántico. Sin embargo, el rival no es el ideal para una primera toma de contacto, puesto que el Calahorra (domingo, 17:00 horas) es un equipo muy complicado y que sólo ha perdido un encuentro en Liga.

La escuadra blanquinegra acumula dos victorias consecutivas y se encuentra al acecho de los puestos de playoff a Segunda División, por lo que tratará de hacer un fortín de su feudo para sumar los tres puntos ante el plantel riojano, que ocupa la séptima plaza del Grupo 2 y viene de tumbar a la todopoderosa Cultural.

Por su parte, Larrazábal no podrá contar con Chatón, Néstor Calderón, Álex Serrano, Kristian Álvarez, que cumple su último partido de sanción, Javi Medina y Andrés Sánchez. No obstante, el exjugador del Athletic Club de Bilbao recupera a Borja López, Aldo One y Martín Galván -es poco probable que tenga minutos- para la causa, mientras que todo hace indicar que Monárrez, Altube, Juan Pablo y Zurita, del ‘B’, entrarán en la convocatoria. Además, Larrazábal pretende recuperar a futbolistas de su letargo, por lo que Ángel Sánchez podría ser titular con la idea de tener profundidad en un duelo en el que habrá pocos cambios en el once.

Mientras, Miguel Ángel Sola, técnico del Calahorra, no dispondrá de Yassin Iribarren y Cristian Márquez después de que ambos vieran su quinta tarjeta amarilla de la temporada la pasada semana. Por otro lado, el atacante Chacopino destaca en una plantilla en la que esta Isaac Manjón, ex de Unionistas y que sólo ha jugado 60 minutos en lo que va de Liga.

En definitiva, se avecina una tarde llena de magia. El Helmántico aguarda ilusionado tras meses de inestabilidad institucional y deportiva… Larrazábal, te toca.