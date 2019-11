El arquero villarinense, Dani Martín, recibe la Salina de Bronce en los 57º Premios del Deporte Salmantino

Sábado, 30 de noviembre de 2019

El arquero villarinense, Dani Martín, recibió ayer viernes la Salina de Bronce de los 57º Premios del Deporte Salmantino, evento promovido por la Diputación de Salamanca y con los que trata de reconocer la trayectoria en el último año de los deportistas charros.

En esta ocasión fue el broche de oro a los logros alcanzados por el deportista de Villarino de los Aires en este 2019, un reconocimiento más a su esfuerzo y tesón para superar su discapacidad visual, lo que le ha llevado a la élite del deporte de la mano del club La Flecha.

Al acto, en el que Dani Martín recibía el premio de manos del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, asistía acompañado de sus padres, Juanma y Encarni, y sus abuelos, además de su nueva compañera, Lucy, una perra labrador adiestrada para que Dani se pueda mover con mayor facilidad. También asistía el alcalde de Villarino, Julián Martín, y la hija de este, Miriam Martín.

Entre los logros alcanzados por Daniel Martín este año destaca la medalla de bronce lograda en el Campeonato de Mundo de Tiro con Arco celebrado en Holanda, además de sus participaciones con resultados notables en Campeonato de España celebrado en enero en Lugo de Llanera (Asturias) y Campeonato de Castilla y León celebrado en León, así como en el Campeonato de España que tuvo lugar entre junio y julio en Ávila y en el Campeonato de Castilla y León que discurrió en Salamanca.

También, en reconocimiento a esta trayectoria deportiva, la Universidad de Salamanca reconocía a Daniel Martín en sus Premios del Deporte Universitario, galardón que recibía el pasado jueves, aunque el mejor premio que recibiría el arquero villarinense sería el anuncio de que su categoría, la VI1 (Impedido Visual 1, ciegos sin resto visual), fuera incluida en los Juegos Paralímpicos de París 2024, algo con lo que sueña cada día.

Para los padres de Dani, Juanma y Encarni, en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA, estos reconocimientos, “además de un orgullo, creemos que puede servir de acicate para las personas con ‘diferentes capacidades’, porque así lo ha demostrado, que con mucho esfuerzo y dedicación se puede luchar por los sueños que más anhelas”.

Por su parte, Dani Martín, en su muro de FB, ha señalado estar “emocionado. Cerramos un año 2019, un año excelente, de matrícula de honor. Ojalá el año que pronto empieza pueda superarme y pueda conseguir nuevos y ambiciosos objetivos”, y recuerda como fecha clave el 2 de julio, día en el que se celebrará en Salamanca el Campeonato de España al aire libre de Tiro con Arco Adaptado, por lo que agradece al Ayuntamiento de Salamanca y al club La Flecha la llegada a la capital charra de este acontecimiento deportivo.

También muestra sus deseos de asistir al Campeonato de Europa que se celebrará en Cerdeña y a la Copa de Europa de Eslovenia, y “entre lágrimas de emoción” quiere agradecer a la gente que me ha ayudado y me ayuda en mi día a día para poder llegar a ser lo que soy, y a estar donde estoy”.

En su larga lista de agradecimientos destaca la figura del colegio Antonio Machado y a su preparador físico, Víctor Martín, a la Fundación Aviva, al club La Flecha y a sus entrenadores; a la ONCE, a su familia, y “por supuesto a mi pueblo. Villarino de los Aires, que me apoyáis en el día a día y me siento muy querido por todos mis paisanos”.