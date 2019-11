Vicente del Bosque lee el manifiesto de los escolares contra la despoblación dándose un baño de masas

Viernes, 29 de noviembre de 2019

Que tengan pasión por su tierra está un poco en duda viendo los comentarios que a veces realizan, pero al menos parece que los escolares mirobrigenses tienen una fuerte pasión por uno de los salmantinos más universales, el entrenador de fútbol Vicente del Bosque, que en la mañana del viernes se dio un tremendo baño de masas en su visita a Ciudad Rodrigo para dar lectura a un manifiesto contra la despoblación elaborado por alumnos de varios de los centros educativos de la ciudad.

La lectura de este manifiesto tuvo lugar en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá, a donde se tuvo que trasladar el acto debido a la inestabilidad meteorológica (el lugar inicialmente previsto era la Plaza Mayor, pero había riesgo de lluvia). En el Pabellón se dieron cita escolares de los colegios Miróbriga, San Francisco y Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús, así como de los institutos Fray Diego Tadeo y Tierra de Ciudad Rodrigo, junto a otros cuantos particulares que quisieron acercarse por allí. Asimismo, estuvieron unos cuantos de los participantes en el Congreso del Seminario Duc in Altum, incluido el Obispo de Teruel-Albarracín, Antonio Gómez Cantero.

Todas esas personas, especialmente los escolares, asediaron a Vicente del Bosque al concluir el acto, persiguiéndole en busca de una foto o una firma en papeles, camisetas (hubo unos cuantos con elásticas de España) o en un balón, que el exseleccionador remató de cabeza nada más bajar del escenario que había sido montado en el Pabellón.

Desde encima del mismo, y tras escuchar los himnos de España y Portugal, Vicente del Bosque dio lectura al citado manifiesto, en el cual los escolares habían expresado su deseo de que se creen las condiciones para que puedan quedarse en esta tierra. La lectura del manifiesto era el colofón del Congreso sobre la Despoblación que se ha desarrollado durante las jornadas del jueves y el viernes en el Palacio de Montarco, por iniciativa de la Red de Ciudades Cencyl.

Precisamente, Vicente del Bosque, el alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias, y el rector de la Universidad de Salamanca Ricardo Rivero llegaron al Pabellón (en un vehículo de la Policía Local) procedentes del Palacio de Montarco, donde habían intervenido en la clausura del Congreso junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Encarnación Pérez, y el diputado provincial Manuel Rufino García, quienes también se desplazaron al Pabellón, donde se dio cita buena parte de la Corporación Municipal, junto con el procurador en Cortes Juan Luis Cepa.

La creación de un grupo de trabajo, conclusión del Congreso

Dentro de ese acto de clausura, Ricardo Rivero expuso que “tenemos que venir todas las instituciones a decir que de lo que hay que hablar es de esto, que hacen falta políticas para revertir la situación”, añadiendo que “hay un montón de personas en estos territorios que no dan ni un problema”, y en el caso de Ciudad Rodrigo, “lo que hace es contribuir” (por ejemplo con iniciativas turísticas), “pero como los que hacen ruido son otros, no está el foco puesto aquí”. De este modo, exigió que “la España que suma, que no molesta, reciba lo que corresponda”.

Como posibles medidas, aludió a la necesidad de modificaciones en el régimen fiscal y en las normativas, adaptándolas al reto demográfico y a los territorios rurales. Junto a ello, la subdelegada del Gobierno en la provincia en Salamanca planteó que debe haber una buena “cobertura de los servicios públicos”. En este sentido, el diputado provincial Manuel Rufino García aseguró que ellos están “intentando que los pueblos tengan servicios lo mejor posible”, además de fomentar el empleo rural y mantener las infraestructuras básicas para “favorecer que la gente se quiera quedar en los pueblos”, animándolo a que lo hagan, porque “tiene muchos valores”.

Continuando en la misma línea, Vicente del Bosque expresó que “tenemos una provincia fantástica, agrícola, ganadera... y es una pena que no podamos potenciar que la gente joven viva aquí”, esperando que el manifiesto de los escolares “sirva para dar ese empuje”.

De igual modo, Encarnación Pérez confía en que el Congreso haya permitido “ver cómo podemos avanzar”, apuntando por ejemplo a la investigación. En su intervención, señaló que “la apuesta del Gobierno de España es de trabajo decidido e inversión en el reto demográfico” (recordó que se ha creado un Alto Comisionado contra la Despoblación), considerando necesaria la “coordinación de todas las instituciones”.

Como cierre, el alcalde Marcos Iglesias concluyó que el Congreso había sido “de lo más interesante y no puede parar aquí”, planteando que se pueda crear un grupo de trabajo para que “Ciudad Rodrigo esté a la vanguardia de las soluciones”.