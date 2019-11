Jabi Luaces: “Brais va a jugar de titular seguro y tiene que volver a ser el portero que era”

Viernes, 29 de noviembre de 2019

Jabi Luaces, preparador de Unionistas, abordó toda la actualidad del club charro en la rueda de prensa previa a la salida de su equipo a Burgos.

Burgos: “Siempre hay que ir a ganar, lo digo todas las semanas. El calendario es complicado y tenemos que seguir siendo valientes en una plaza complicada. Es un equipo con un gran presupuesto y tenemos que intentar aprovechar sus dudas. Tiene una plantilla con nombres importantes y está hecha para ascender”.

Ánimo: “La situación es complicada y hemos jugado ante los dos líderes. El equipo hace un montón de cosas, pero el resultado refleja que has perdido. Seguimos teniendo problemas”.

Trabajo: “Hemos trabajado, pero hay un factor humano que nos está penalizando mucho y estamos cometiendo errores que nos pasan factura”.

Bajas: “A día de hoy, Diego González, que ha tenido un ‘pinchazo’. Zubiri tuvo un esguince la semana pasada y entrenó bien el viernes, pero el sábado no se encontraba bien. Podría haber jugado, pero decidimos no forzar. Dije que estaba bien porque los servicios médicos me lo dijeron. Siempre os voy a respetar (a la prensa). He venido aquí a trabajar y a que nos ayudemos entre todos. Mañana entrenamos y nunca sabes lo que puede pasar mañana”.

Cambios de nombres: “Sí. El equipo está trabajando bien y siempre hay partidos y partidos. En Amorebieta ganamos y fue el partido menos completo que hemos hecho. Nos penaliza todo lo que perdonamos”.

Jordan y Brais: “Sí, pero no voy a hacer cambios por las críticas, sino por lo que yo vea. Brais va a jugar de titular seguro y es un jugador que necesita confianza y volver a ser el portero que es. Brais tiene que olvidarse de lo externo. Si es por errores, en Burgos sólo puedo sacar a cinco o seis futbolistas. Yo cometo errores, incluidos en mis alineaciones, pero tengo confianza plena. Vamos a salir del pozo y entre todos lo vamos a sacar”.

Guille Andrés y Diego: “Han trabajado muchísimo y han tenido fortuna. Son jugadores que nos pueden dar mucho”.

Puntos: “Tiene que haber una cierta cifra de puntos, pero no va a depender sólo de nosotros. Tenemos que llegar a los 15 o 16”.