El PP muestra apoyo al rechazo vecinal a la instalación de una planta de compostaje en la zona residencial Valparaiso

Jueves, 28 de noviembre de 2019

Aseguran mantener contactos con la Junta de Castilla y León para conocer los requisitos necesarios de instalación, apoyando a los vecinos de la Plaza de las Culturas, que muestran su malestar por los problemas que derivara esta planta en la zona

El Grupo municipal del Partido Popular ha querido mostrar su apoyo a los vecinos de la Urbanización Valparaiso, tras la queja que han planteado al equipo de gobierno por la decisión de instalar una planta de compostaje en un solar propiedad municipal situado en la Plaza de la Culturas, terreno que, tal y como recuerdan “se anunciaba hace años para un proyecto importante con el consiguiente desembolso económico para realizar un Centro de Día, algo que quedó en el olvido”.

Los Populares manifiestan que “la instalación de esta planta de compostaje, ha generado malestar entre los vecinos de Valparaiso, mostrando su disconformidad con esta decisión, ya que los ruidos, el paso de camiones y vehículos para descargar ramas de poda y demás supone un peligro, por ser la Plaza de las Culturas zona frecuentada por niños, sin contar que la ubicación de la planta de compostaje esta junto a la zona de piscina y zonas comunes”.

Desde el PP aseguran han iniciado contacto con Medioambiente de la Junta de Castilla y León para conocer los requisitos necesarios para estas instalaciones, quedando a la espera de confirmación, pero explican que “nos indican los propios vecinos que han recabado información de la Junta y de la información que les facilitan dicen que estas instalaciones no deben llevarse a cabo dentro del casco urbano, que no tienen licencia de actividad, que no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental y que no se ha tramitado autorización de gestor de residuos”.

Por todo esto, desde el Grupo Popular “denunciamos esta forma de actuar sin tener en cuenta los inconvenientes que la planta de compostaje va a traer a los vecinos ya que será un problema añadido y por el que llevan peleando para su retirada, nos referimos al vallado de la Plaza de las Culturas, cuestión también denunciada por nuestro Grupo y que al igual que otras van quedando en el olvido” y piden que “se busque una ubicación apropiada fuera del casco urbano. Entendemos que un centro de compostaje es necesario para velar por el medioambiente, pero las instalaciones han de estar en zona adecuada y además cumpliendo todos aquellos trámites necesarios conforme a la normativa que corresponda y sobre la cual el Ayuntamiento no está exento de cumplir”.