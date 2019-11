Carta abierta a un impresentable

Tengo que reconocer que no me agrada escribir está carta, pero no quería dejar de hacerlo por está cosas luego se pudren y crean mala sangre, así que seré breve.

Estas palabras son para Javier Ortega Smith:

Presumo de ser una persona bastante mesurada y tolerante con los pensamientos e ideas de los demás, pero sus acciones y palabras de los últimos meses superan toda mesura y desde luego me resultan intolerables, sobre todo cuando se pronuncian desde una tribuna pública.

Lo que diga o haga en su vida privada es asunto suyo y de su exclusiva responsabilidad, es una norma democrática, pero lo que dice y hace desde que fue nombrado Secretario General de Vox y desde que es Diputado electo (¡lástima!), lo que dice y lo hace, en nombre del colectivo al que representa. Así que no nos equivoquemos.

De que usted este donde está y su partido tenga los representantes que tiene en el Congreso y otras instituciones, no es responsable el Partido Socialista, como quieren hacernos creer los Populares y otros, los responsables, los únicos y exclusivos responsables, son aquellos ciudadanos que le votaron.

Yo le quiero decir, públicamente, y también a sus votantes porque en su nombre habla. Primero, que es un mentiroso (así, sin el eufemismo ese de “falta a la verdad”), como se ha puesto en evidencia sobradamente, porque no sólo manipula los datos oficiales, directamente se los inventa. En segundo lugar es un cobarde porque no fue capaz de sostener la mirada de Nadia Otamani, presidenta de la asociación de mujeres Al Amal y referente del feminismo en el mundo islámico, una mujer extranjera (sí, como su propia madre), y también es una víctima de esa violencia machista que usted y sus votantes niega. Además es un miserable cuando niega sus derechos a los niños y niñas, excusándose en palabrería barata. Y por último, para no extenderme en calificativos, es indigno de formar parte de cualquier institución democrática, ya que las desprecia cuando afirma que le importa un bledo una reprobación pública de todos sus compañeros adoptada por mayoría.

Espero que se haya dado cuenta de que he omitido de manera intencionada la palabra “señor” en todos los casos, porque para poder ostentar este título se requiere cumplir unos mínimos de nobleza y dignidad que en su caso no se dan.