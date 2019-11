Larrazábal, “pase lo que pase”

Jueves, 28 de noviembre de 2019

Ulises Zurita, presidente institucional del Salamanca UDS, acuñó la famosa frase en referencia a la continuidad de Pablo Cortés hasta final de temporada

Hay frases que un personaje -en el buen sentido del término- elabora y quedan coleando en el ambiente durante días, meses o años en la memoria de todos. El ya famoso “pase lo que pase” de Ulises Zurita, presidente institucional del Salamanca UDS, que acuñó las palabras mágicas -en una rueda de prensa- en referencia a la continuidad de Pablo Cortés hasta final de temporada, una situación que ni de lejos se produjo, sigue trayendo cola de una manera u otra.

Ahora, el escenario en el banquillo del club charro ha vuelto a cambiar por quinta vez en lo que va de curso tras las estancias de José Luis Trejo, ‘Chiquimarco’, Pablo Cortés, Rafa Dueñas y Aitor Larrazábal. Sin embargo, todo hace indicar -con el Salamanca UDS es mejor no dar nunca nada por hecho- que el técnico vasco será el capitán del barco “pase lo que pase” hasta junio, pero de verdad. El perder cinco partidos seguidos también entra dentro del “pase lo que pase”. Y no entiendan la frase como un desprecio hacia un Ulises Zurita que ha conseguido que en el Salamanca UDS haya un mandatario que no tema a los medios de comunicación.

El tema principal del asunto es que la entidad de la carretera de Zamora no puede volver a tomar decisiones drásticas que acarreen estar casi un mes sin preparador del primer equipo. Por otro lado, da gusto ver cómo el Salamanca UDS ha dado su brazo a torcer y se ha olvidado del tándem Trejo-Dueñas de la próxima campaña al incluir una renovación autómatica para Larrazábal si logra meter al plantel en el playoff de ascenso a Segunda División.

En definitiva, la seriedad parece haber desembarcado en el Helmántico de la mano de un exjugador del Athletic Club de Bilbao que tiene tintes de metódico y de gran conocedor del fútbol. Un técnico al que se le pregunta por el rival y no responde con un escueto “vamos a ganar”. Ustedes ya me entienden… Estoy seguro de que al Salamanca UDS le irá bien con Larrazábal y Perona. Piano, piano, que es Segunda B...