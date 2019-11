La rectora de la UPSA ya tiene su dorsal para la San Silvestre Universitaria

Jueves, 28 de noviembre de 2019

Este sábado, a las 17.00 horas, junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca se celebrará la IV San Silvestre Universitaria Solidaria-We are Ready UPSA 'Corremos por la Educación'. Una prueba a la que se ha unido la propia rectora, Mirian de las Mercedes Cortés, que ya tiene su camiseta y su dorsal, el número 1.

Así lo ha mostrado la UPSA en sus redes sociales, con el fin de animar a la participación en esta carrera. Como novedad este año, además, se celebrará una marcha popular de tres kilómetros y medio, junto con la prueba infantil de 500 metros.

Inscripciones

El precio de las inscripciones es de 7 euros -dos de ellos destinados a un proyecto solidario-, tanto para la carrera como para la marcha solidaria. Por su parte, la prueba infantil tiene un coste de 3 euros, destinados, en su totalidad, a proyectos solidarios. El recorrido cuenta con una meta volante en el kilómetro tres, a la altura de La Clerecía, que la ganará el primero -tanto en la categoría masculina como femenina- que la supere y finalice la prueba.

Para inscribirse, tanto en la carrera como en la marcha solidaria, hay varias opciones: cumplimentar el formulario en la planta de Deportes de El Corte Inglés, a través de forma online a través de la web www.weareready.es/salamanca- 2019 (hasta el día 29 de noviembre a las 21.00 horas), en las mesas informativas que se instalarán la próxima semana en la UPSA, o bien, en el Servicio de Deportes de la UPSA hasta el 27 de noviembre (Edificio Multiusos del Campus Champagnat). El límite de inscripciones es de 2.000 personas.

Recorrido

El recorrido de la carrera comenzará y finalizará en el edificio multiusos de la UPSA, ubicado en la C/ Henry Collet, 90-98 y discurrirá por las siguientes calles: C/ José de Lamano Beneite, Glorieta Francisco López Villalobos, puente de la Universidad, Avda. José Núñez Larraz, Avda. del Padre Ignacio Ellacuría, carril bici de Salas Bajas, bajos del puente Sánchez Fabrés, Parque Elio Antonio de Nebrija, acceso al puente Sánchez Fabrés, Glorieta de los Milagros, C/ Vaguada de la Palma, C/ Ancha, Plaza de las Agustinas, C/ Compañía, Rúa Antigua, Plaza San Isidro, C/ Libreros, C/ Veracruz, C/ Tentenecio, C/ Ribera del Puente, Puente Romano, carril bici del Paseo del Progreso, Parque Elio Antonio de Nebrija, carril bici ubicado debajo del puente Sánchez Fabrés, Avda. del Padre Ignacio Ellacuría, Avda. José Núñez Larraz, Glorieta Francisco López Villalobos, C/ José de Lamano Beneite y llegada a la meta en la C/ Henry Collet, 90-98.

Categorías

La carrera tendrá varias categorías: absoluta (masculina y femenina), Alumnos de la UPSA (masculina y femenina) y PAS y PDI de la UPSA (masculina y femenina) y está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, mayores de 14 años que no se encuentren sancionados por alguna Federación de Atletismo. Así mismo, la participación de atletas extranjeros quedará regulada según la normativa de la Real Federación Española de Atletismo.

Premios

Los tres primeros clasificados de cada categoría de la carrera competitiva, tanto masculinos como femeninos, recibirán sus respectivas medallas, además de una tarjeta regalo de El Corte Inglés. También, se entregará un trofeo al primer clasificado -masculino y femenino- de la meta volante, siendo obligatorio finalizar la prueba. Por su parte, los premios de la carrera infantil consistirán en medallas para los participantes.