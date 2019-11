El PP critica la política municipal del actual equipo de Gobieno acusándole de falta de iniciativas

Comunicado de la rueda de prensa del Grupo Municipal Popular 1º Moción que el Partido Popular va a presentar en el Pleno en defensa de la libertad de elección de los padres a elegir la educación de sus hijos ante el ataque que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende llevar a los colegios concertados. 2º Ante la pasividad del Equipo de Gobierno, el Partido Popular toma la iniciativa de presentar una moción para que la Policía Nacional de Béjar pueda lucir en sus uniformes la medalla de nuestra ciudad como es su deseo. 3º Se ha planteado la preocupación del Grupo Municipal Popular por la falta de proyecto turístico del Equipo de Gobierno. Después de varios meses de gobierno socialista no se ha planteado ninguna medida para el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Junto a la pérdida de oportunidades a nivel industrial (Plan de Reindustrialización, Parque Científico, edifico de emprendedores de UGT…) que dejó planteado el anterior Equipo de Gobierno y sobre lo que no se está actuando, se empiezan a perder oportunidades turísticas. Los pocos proyectos que se han continuado (Red de Juderías, Corpus como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un millón de euros conseguidos para la rehabilitación de los jardines de El Bosque, por ejemplo) son los que dejó planteados el anterior Equipo de Gobierno, sin que se hayan continuado proyectos tan importantes como la nueva web de senderismo y naturaleza. Del mismo modo, en estos escasos meses ya se ha perdido la promoción en INTUR, en FEHISPOR y en EXPORTURAL, la única feria de naturaleza y nieve de la que Béjar era partícipe. Del mismo modo que se ha solicitado que retome un planteamiento serio en Redes Sociales sirviendo como medio de interrelación con otros organismos y no como un monólogo institucional del Ayuntamiento de Béjar, así como que se retome una Oficina de Turismo interactiva con otros colectivos de la ciudad como venía siendo habitual y que no se cambie el modelo de gestión integral de la Oficina de Turismo que tan buenos resultados venía dando en los últimos meses. Se ha lamentado que en los dos retos más importantes que tiene Béjar como es la industria y el turismo la visita de la Ministra del Gobierno de España en esas competencias solo sirviese para hacer campaña electoral, visitar la sede del PSOE y anunciar una medida que ya hacía dos años se había aprobado en esta ciudad. El Partido Popular ha planteado que siempre apoyará cualquier política positiva en materia turística para nuestra ciudad pero se necesita que el Equipo de Gobierno empiece a trabajar cuanto antes, desarrollando el camino que se había iniciado en muchos de estos ámbitos. Grupo Municipal Popular