Pablo Pineda, primer síndrome de Down europeo con carrera: "¿Por qué no somos felices? La vida no es tan difícil"

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

"Siempre he sido optimista, he tenido predisposición a no agobiarme y a valorar lo que tengo", ha aseverado antes de participar en un coloquio en Valencia

Pablo Pineda, el primer síndrome de Down europeo con título universitario, ha defendido este miércoles que "deberíamos reflexionar sobre qué nos pasa, por qué no somos felices, por qué nos disgustamos tanto". "La vida no es tan difícil", ha zanjado.

Este maestro, conferenciante y actor protagoniza el coloquio 'Sin límites' en los diálogos de la Fundación Bancaja de Valencia, dentro de la décima semana 'D-Capacidad', junto a Curro Cañete, escritor y 'coach' que aborda en sus libros la búsqueda de la felicidad.

Antes del encuentro, Pineda ha hecho hincapié en que "lo más importante es que el mundo quiera arreglarse", por lo que ha llamado a "ser optimista y pensar que todo se puede solucionar". "Siempre he sido optimista, he tenido predisposición a no agobiarme y a valorar lo que tengo", ha aseverado, recoge la fundación en un comunicado.

Bajo este prisma, ha advertido que los límites son "algo mental que hemos inventado para justificar muchas cosas, como quedarnos en casa, no hacer nada o compadecernos", por lo que ha reivindicado: "Podemos con todos los límites y con todas las trabas".

Sobre las críticas en redes sociales, donde tiene una legión de seguidores, Pineda ha confesado que recibe algunas porque hay gente que piensa que no pertenece al colectivo de síndrome de Down, aunque ha asegurado que él no entra en la provocación porque "matar al mensajero es negativo".

"¿Criticamos a Messi por lo bien que juega, porque el niño quiere ser Messi? Yo no tengo la culpa; hay que ser realistas, todos no podemos hacer de todo, todos no podemos ser ministros", ha expuesto, y ha rematado: "Hay padres que quieren que su hijo sea como yo".

Ahora bien, el intérprete ha defendido que "cada uno ha de coger su camino" y que el suyo es tan respetable como otros, porque "hay tantos caminos como personas".

Pablo Pineda es el primer europeo con síndrome de Down que ha terminado una carrera universitaria, actualmente a punto de licenciarse en Psicopedagogía. Tras desarrollarse como trabajador social, recorre la geografía española impartiendo charlas para ayudar a personas con discapacidad.

Fue galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009, por su participación en la película 'Yo, también'.

"Nos complicamos nosotros mismos"

Por su parte, el escritor Curro Cañete ha coincidido en que "mirar al mundo con positividad es mejor", ya que "las cosas muchísimas veces las complicamos nosotros mismos". Ha puesto su experiencia como ejemplo, ya que trabaja con personas que superan dificultades y "todos tenemos necesidad de amar y ser amado, y muchas veces nosotros mismos nos lo impedimos".

"He visto el mundo negro durante mucho tiempo, he tenido que entrenar para ver el mundo de una manera en la que pueda ser feliz, y me han ayudado personas como Pablo. Cuando miramos al mundo con positividad es mejor", ha manifestado.

El 'coach' también se ha preguntado cuál es el origen de los límites y "quién los pone y dónde están", reconociendo que "cuando miras atrás, muchos de los que tenías en tu cabeza eran mentales, no reales". Y ha rechazado las críticas en redes sociales, porque "mucha gente no se da cuenta de que vivir instalado en la queja, la culpa y el qué dirán está intoxicando su entorno".

Curro Cañete es experto en éxito y felicidad y con formación en técnicas terapéuticas. Se centra en ayudar a las personas a "liberarse de sus bloqueos y límites mentales para que puedan vivir la vida que desean". 'Una nueva felicidad' (Ediciones Destino) fue su primer libro, tras el que publicó en 2019 'El poder de creer en ti' (Planeta).

El diálogo entre Pablo y Curro se celebra en el marco de la décima semana 'D-Capacidad', una iniciativa de sensibilización social que Fundación Bancaja organiza con la colaboración de Bankia por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad del próximo 3 de diciembre, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de la integración.