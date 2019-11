Javier Iglesias: “La gran perdedora de las elecciones es España”

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

El presidente de la Diputación atendió a los medios y habló sobre los asuntos a tratar en la reunión

Javier Iglesias, presidente de la Diputación, atendió a los medios y habló sobre los asuntos a tratar en la reunión y su gran titular fue que “a gran perdedora de las elecciones es España”.

Análisis: “Los resultados fueron buenos para el PP porque seguimos siendo claramente la opción preferida por los salamantinos (35%)

y logramos la recuperación de la práctica totalidad de los municipios. Por ello, queremos agradecer a los salamantinos la confianza que una vez más han depositado en el PP”.

Resultados: “Las elecciones en el conjunto de España no han tenido el resultado que nos hubiera gustado. Creemos que Pablo Casado era la mejor opción para los españoles, pero el PSOE, con Pedro Sánchez, a la cabeza tampoco puede estar conforme porque salió trasquilado. La gran perdedora ha sido España. El egoísmo, el egocentrismo, el primero él que España nos ha llevado a este desastre en el que nos entramos. Primero por llevarnos a elecciones, por haber tensionado la situación política y por los compañeros de viaje que ha elegido desde el minuto cero, desde el domingo electoral. Él no quiere hablar con el PP, no desea entablar ni un diálogo, el señor Sánchez no representa a la social democracia moderna y sensata que necesita España. El objetivo de Sánchez era enmascarar su fracaso rotundo. Hay una inestabilidad e incertidumbre que están agravando la situación de futuro de la crisis económica, es increíble que el presidente no se refiera al mayor caso de corrupción de la historia en su partido. España va a tener una izquierda extremista y radical”.

Comunidad: “Castilla y León es un buen ejemplo de servicios sociales, un lugar al que miran otras comunidades autónomas para establecer criterios de gestión como la Junta”.