Aitor Larrazábal: “Llego a la Unión con los mejores deseos de hacer las cosas bien”

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

El entrenador vasco ofreció sus primeras declaraciones como máximo responsable en el césped del Salamanca UDS

Aitor Larrazábal, nuevo entrenador del Salamanca UDS, ofreció sus primeras declaraciones como máximo responsable en el césped del conjunto charro en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Octavio Mora, miembro de la Inteligencia Deportiva, y Jorge Perona, su segundo de a bordo.

Octavio Mora: “Hemos tomado una decisión importante como club en este mes y trabajamos a conciencia para que Aitor Larrazábal sea nuestro entrenador hasta final a temporada, aunque con opción a una (campaña) más si nos mete en playoff. Quiero agradecerle a él todo lo que ha trabajado estas semanas con el equipo. Jorge Perona viene como segundo entrenador y Noé Plascencia será el preparador físico. Tejedor y Lozano siguen en el cuerpo técnico”.

Larrazábal: “Llego a la Unión con los mejores deseos de hacer las cosas bien y avanzar en mi carrera profesional. Llevo casi 200 partidos en Segunda B y voy a intentar adherirme al proyecto de la Unión y desarrollar un trabajo importante para ocupar los puestos que el equipo ostenta actualmente. Quiero agradecer las muestras de cariño. El trabajo, la honestidad y el sacrificio dan premios y en el mundo del fútbol no hay secretos. Los jugadores son los protagonistas y queremos que tengan un buen rendimiento”.

Elección: “Hubo un acercamiento en agosto y el Salamanca ya se interesó por mí en aquel entonces. No escondo mi ilusión por volver a entrenar. He visto mucho fútbol, del Grupo 2 y del resto, y Salamanca es un buen sitio para trabajar. Probablemente, el club necesitaba tranquilidad y estabilidad. Voy a ofrecer mucho trabajo. Es el sitio oportuno para seguir en la posición ascendente”.

Llegada en buen momento: “Espero no tener nada que ver en lo negativo, ya que el club ha sido capaz de tirar hacia delante y debemos dotar al grupo de estabilidad. Hay un vestuario fuerte y han conseguido tener buenos resultados. Queremos recuperar a jugadores importantes”.

Sensaciones: “Yo no puedo hacer una valoración y pensar que el objetivo número uno es el playoff. El primer objetivo es conocer a la plantilla, hay que llegar al lugar para ver qué rendimiento puede dar la plantilla. Quiero ser competitivo y quedar lo más arriba posible. El objetivo tiene que ser a corto plazo, aunque la entidad tenga metas altas. Hay que ir paso a paso. ¿Ambicioso? Soy uno de los que más y vengo con una ilusión tremenda, pero tenemos que tener mucha calma y reducir la euforia de los futbolistas”.

Equipo: “Ha tenido momentos irregulares durante la temporada y ha hecho un buen fútbol en casa, pero fuera le ha costado un poco más y ha estado menos reconocible. Intentaremos que haya menos diferencia entre los partidos de casa y fuera”.

Quinto entrenador: “He preguntado y con lo que me he quedado es con que firmo con el Salamanca. He creído conveniente que mi reto es el que es”.

Definición: “Soy un entrenador metódico. Me gusta la metodología con mucho balón, tener el control del juego... Estamos en Segunda B y la Liga es muy complicada. Los partidos se traban. Confío en mis posibilidades y las de Jorge”.

Refuerzos: “Todo club ambicioso siempre aspira a tener los mejores futbolistas y nos sentaremos para ponernos de acuerdo. Si podemos reforzar, mejor”.

Revolución el domingo: “No. Mi primer objetivo es conocer a la plantilla, sigo al Salamanca desde agosto, e intentar sacar lo mejor de los jugadores para ganar el partido”.

Grupo 2: “Tenemos a dos o tres filiales que van en un coche más rápido. Tienen todo a su disposición para ser jugadores del primer equipo. El Logroñés y la Cultural son dos plantillas muy buenas. El Burgos va a estar al acecho y el Salamanca ya está demostrando de lo que es capaz”.

Exigencia: “Hay que buscar el equilibro. No he sido muy bueno cuando metía penaltis en San Mamés delante de 40.000 personas y tampoco era muy malo cuando me pitaban 30.000”.

Cortés: “He hablado con Dueñas y con Pablo también tengo intención de hablar. Hay gente del filial que hoy ha entrenado con nosotros. Debe haber buen feeling”.

Recuerdos en el Helmántico: “Muy malos (se ríe). Es un campo con mucha historia y me hace ilusión volver a pisarlo”.

Playoff: “Quizá la pequeña irregularidad que ha habido, las lesiones… Hay futbolistas que están esperando su oportunidad y todo influye. El resto de equipos también compiten y no vamos a decir que el Salamanca es el mejor equipo, pero hay rivales duros”.

Jorge Perona: “Uno no se entrena de un día para otro y ya llevaba mucho tiempo pensando en entrenar. Conocí a Aitor y ya nos une una gran amistad. Siempre hemos tenido la idea de coger un buen proyecto. Le estoy muy agradecido. Llevo un día en el Salamanca y hay repercusión en los medios, equipo, afición y estadio. Sé lo que es aguantar la presión, que te ensalcen… Hay que tener naturalidad”.