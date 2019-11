Miércoles, 27 de noviembre de 2019

José Luis Trejo, ‘Chiquimarco’, Pablo Cortés, Rafa Dueñas y Aitor Larrazábal componen el repóker de técnicos que han pasado por el Helmántico durante la presente campaña

Cinco hombres y un destino en el banquillo del Salamanca UDS. Así se podría titular la película -y el tormento- que ha vivido la entidad charra en los últimos meses con respecto a sus diversos entrenadores. José Luis Trejo, ‘Chiquimarco’, Pablo Cortés, Rafa Dueñas y Aitor Larrazábal componen el repóker de técnicos que han pasado –de una forma o de otra- por el Helmántico durante la presente campaña.

De este modo, todo apunta a que la ansiada estabilidad ya ha llegado de la mano del técnico vasco, a pesar de que diciembre esté a la vuelta de la esquina. No obstante, el objetivo del club no ha variado con ninguno de ellos: el deseado playoff de ascenso a Segunda División. El sueño de una directiva y de una afición que ya no se pone límites tras el desembarco del reconocido Larrazábal en la carretera de Zamora. Ahora, el verde dictará sentencia, aunque el Salamanca UDS empieza a dar imagen de seriedad tras un buen tiempo a la deriva.

Además, la hoja de ruta para Larrazábal es muy clara: conocer a la plantilla, trabajar a su gusto, imponer su método y meter al equipo entre los cuatro primeros clasificados en la jornada 38 de Liga, que es en el momento en el que realmente importa. Y paciencia, mucha paciencia… En Segunda B no hay ningún Pep Guardiola.