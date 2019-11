Ciudadanos pide la dimisión del Director Técnico de la Covatilla por mantenerla cerrada

Comunicado de Ciudadanos

Más de lo Mismo

Desde Ciudadanos Béjar, queremos hacer hincapié en varios puntos sobre la importancia de la apertura de la Covatilla. Hoy 24 de noviembre, hemos estado in situ en las instalaciones de La Covatilla y desde que se empieza a subir ya nos encontramos con qué la placa indica que la carretera está cerrada, en la misma carretera igualmente está cortada al tráfico con una señal de prohibido el paso con new jersey, aún así los coches subían hacia La Covatilla (con el mantenimiento regular que se debería de hacer en la carretera, con un poquito de sal el poco hielo que había en la carretera no existiría para que los usuarios pudieran acceder hasta arriba de la estación), durante el tiempo que hemos estado habremos contado más de 100 coches entre los que allí se encontraban y los que se han dado la vuelta. Una vez arriba nos hemos encontrado con una manta de nieve que cubría todas las zonas de pista, personas esquiando, gente tirándose con trineos, gente que nos ha preguntado si la cafetería estaba abierta para tomar un café... (Lacafetería cerrada).

La sensación que nos ha dado es que no se quiere abrir la Covatilla, nos queda poco tiempo para el Puente de la Constitucción y se debería de haber estado trabajando para por lo menos haber abierto la cafetería.

También nos hacemos estas preguntas al ver el estado de la estación y sus instalaciones: ¿se ha estado trabajando en el mantenimiento y puesta en marcha de maquinaria, las maquinas pisapistas, motos de nieve etc?, ¿hay alquilado un camión para la viabilidad de la carretera y parking como otros años?, ¿está hecha la prueba de carga del telesillas primordial para dar de paso la apertura de la estación?, suponemos, por cómo se encuentran estas, que no hay nada preparado para la apertura de la misma.

Desde Ciudadanos Béjar vamos a plantear al equipo de gobierno la inmediata apertura de la Covatilla para el Puente de la Constitución, no se puede tener ni un día más la estación cerrada con las condiciones climatológicas y de nieve con las que goza ahora mismo la estación, con nieve para ver abierto incluso este fin de semana. No nos hemos encontrado a ningún responsable de la estación que estuviera tomando datos de como al igual que nosotros se encontraba La Covatilla. No pueden decir que después va a llover y se va a llevar la nieve cuando no se está haciendo nada para que esa nieve se mantenga durante más tiempo e incluso según nos hemos encontrado han puesto obstáculos para que los trabajos de quitar la nieve en lugares donde se acumula para después llevarla a las pistas sea aún más difícil, ¿dónde está el sentido común? no entendemos como no se escucha a los grandes profesionales que están a cargo del mantenimiento y que realizan estos trabajos (con el consiguiente gasto económico que estos trabajos han ocasionado). Pediremos igualmente la dimisión del director técnico de la apertura de la estación por su dejadez es sus funciones y de quien corresponda de la organización de la misma.

Es desolador ver multitud de coches, de personas tirándose con trineos en cualquier zona donde ven un tramo de nieve, personas que nos preguntaron para tomar un café estando la cafetería cerrada, negocios en las zonas limítrofes cerrados con el consiguiente paro de la gente que trabaja en ellos.

En el ayuntamiento se pagan horas extras por todo y no entendemos como no se puede tener a las personas que hagan falta en cafetería y zona de venta para que por lo menos dar el servicio de cafetería y venta de trineos, de forfait de temporada, etc.

Ciudadanos Béjar llevó en su programa electoral a La Covatilla como un motor primordial para esta ciudad y la comarca dado su impacto económico y social, el partido socialista también se manifestó de la misma forma por lo que no entendemos cómo a fecha de hoy La Covatilla se encuentra en esta situación de dejadez y de abandono.

Ya hemos solicitado la inmediata puesta en funcionamiento de la comisión de comercio, turismo y hostelería dónde plantearemos la importancia la Covatilla y su puesta en marcha inmediata. No podemos elucubrar en inversiones fuera de lugar (pretendemos comprar cañones cuando la infraestructura eléctrica de llevar la potencia necesaria para ello es muy insuficiente), debemos de pensar ahora mismo únicamente en mantener lo que tenemos.

Estamos viendo que esta situación es más de lo mismo, Ciudadanos Béjar está en el ayuntamiento para llegar a acuerdos en beneficio de Béjar, siempre qué sea en beneficio de esta ciudad y su comarca, por lo que solicitaremos la creación de una mesa de seguimiento, que haga de consejo asesor, donde estén todos los sectores implicados en el tema de la Covatilla.

