El 94,6% de la militancia de ERC rechaza avalar a Sánchez sin una mesa de diálogo

Lunes, 25 de noviembre de 2019

El 94,6% de la militancia de ERC ha rechazado este lunes avalar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si éste no impulsa una mesa de negociación sobre el conflicto en Cataluña, y un 5,4% lo rechaza: "Ahora es Pedro Sánchez el que debe moverse", ha dicho la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta.

Los republicanos han realizado este lunes una consulta interna en la que 5.953 militantes -casi un 70% de los 8.700 con derecho a voto- han contestado a la pregunta '¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?'.

La dirección de ERC ha concretado que su exigencia para avalar la investidura es impulsar una mesa de negociación sobre el conflicto catalán que tenga de cuatro patas: debe ser entre gobiernos; un diálogo sin condiciones donde se pueda hablar de todo; con un calendario claro, y que se fijen las garantías de cumplimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar.

Vilalta interpreta el resultado de la consulta como el aval de la militancia a la estrategia del partido de posicionarse en un "un 'no' a la investidura de Sánchez y un 'sí' a la mesa de diálogo".

"Hoy nos sentimos fuertes para exigir al PSOE que se mueva. Sánchez tiene que escoger entre negociar o investidura fallida. La pelota está en su tejado", ha zanjado Vilalta, que ha asegurado que con el resultado en la consulta interna su militancia está forzando al PSOE a negociar.

Por eso ha advertido: "Si quiere alguna cosa de nosotros tiene que moverse. Si no, nos mantendremos en este 'no' que hoy la militancia ha dicho de forma alta y clara", y ha asegurado que se pondrán en contacto con el PSOE este mismo lunes o el martes por la mañana para comunicarles el resultado de la consulta y que espera poder reunirse con los socialistas esta semana, aunque no ha concretado el día.

Pese a que en el Congreso los grupos están negociando la composición de la Mesa de la Cámara Baja, Vilalta ha descartado que ese extremo se incluya en la negociación sobre la mesa de diálogo y la investidura.

"No tenemos ningún interés en negociar sillas. Estamos aquí para una solución democrática para el país. Entendemos que la mesa de negociación es el mejor instrumento", ha dicho recalcando cuál es su objetivo.

Sin prisas para la investidura

Pese a que desde el PSOE ha trascendido la voluntad de llegar a un acuerdo para sustanciar la investidura de Sánchez antes de las navidades, los republicanos han insistido en que su prioridad es conseguir la mesa de diálogo para solucionar el conflicto.

"No sé qué prisa tiene ahora para ser investido, pero ERC no tiene ninguna prisa. Hace años que reclamamos que finalice la represión y que se apueste por la vía democrática", ha razonado.

En los últimos días, el foco de la negociación de investidura se ha situado sobre los republicanos dejando en segundo plano a JxCat con los que los socialistas no se han puesto en contacto para negociar la investidura y que este mismo lunes por boca de su portavoz y diputada electa en el Congreso, Laura Borràs, ha expresado malestar por no contar con ellos.

Tras lanzar sus condiciones para una investidura como incluir el reconocimiento del expresidente Carles Puigdemont como interlocutor y la figura indispensable de un mediador internacional, Borràs ha advertido de que "ninguna solución será completa si no están todos sus actores" en la mesa de negociación y ha recordado que en su formación está, entre otros, el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Entre tanto, los republicanos han realizado su consulta y han puesto sus condiciones sobre la mesa para conseguir ese espacio de diálogo: "No es un problema para nosotros abrir el camino y construir esa mesa de negociación, porque creo que después las formaciones del país se sumarán a este acuerdo, porque es el único camino posible para construir una solución democrática".