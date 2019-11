Jabi Luaces: “El problema no es encajar, sino la forma en la que lo hacemos”

Sábado, 23 de noviembre de 2019

Jabi Luaces, técnico de Unionistas, valoró el encuentro de su equipo ante el Logroñés en el que los fallos en defensa volvieron a ser clave en la derrota por uno a cuatro (1-4).

Valoración de la derrota: al final esto es fútbol. Habíamos trabajado bien, pero cada error que tenemos es un gol. Son errores graves. Si no eliminamos esto va a ser complicado ganar un partido. Nuestra primera media hora fue de un nivel alto. En su primera llegada cometemos penalti. Después el gol de córner. Te vas dos abajo al descanso habiendo sido mejor. O cerramos el grifo o vamos a tener complicado puntuar.

Bajaba de brazos tras el cuarto gol: un equipo que hace una buena primera parte y acaba dos abajo al descanso entra al vestuario jodido. En la segunda parte nos hemos metido otro tiro en el pie con su tercer gol. Ellos han sido muy efectivos. Nos va a tocar acertar un poquito más y seguir trabajando. Cuando recibimos tantos goles no es cuestión táctica o psicológica. Trabajamos bien pero cometemos un error que decanta el partido a favor del otro equipo.

Goles encajados: en dos partidos hemos encajado ocho goles, pero estos dos equipos se lo están haciendo a todos los equipos. El problema no es encajar, sino la forma en la que lo hacemos, a través de errores graves. Hay cosas que se pueden mejorar, pero no la toma de decisiones. Eso depende del jugador. Tenemos gente que está verde y le falta experiencia en determinados momentos.

Cambios de jugadores: ya hemos movido y variado jugadores y seguimos cometiendo errores. No tenemos suerte para nada. Hemos tenido ocasiones, la de Portilla, la de David, etc. pero estamos siendo blandos en las áreas y así no se le gana a nadie. Tenemos que corregirlo principalmente en la nuestra y esa es labor mía.

Calidad en las áreas: eso decanta la balanza. No hemos visto eso hoy en el campo. El Logroñés casi no había pasado a nuestro campo en la primera parte, pero en la primera que pasan cometemos un error. Estamos concediendo nosotros. El peor enemigo de Unionistas somos nosotros. Generamos ocasiones, llegamos bien, trabajamos bien los partidos, pero encajamos mucho.