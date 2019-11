“No se puede mirar para otro lado ante la violencia de género, por lo menos hablar con la víctima”

Domingo, 24 de noviembre de 2019

“Se puede ser feliz y volver a sonreír, se puede cambiar la situación”. Quien habla es María, y sus palabras van dirigidas a todas esas mujeres con las que comparte ser víctima de violencia de género. Ella sufrió malos tratos durante más de diez años. “Eso es una vida”, reconoce. “Tuve que aprender a vivir, a salir adelante con mis hijos”, añade. “Tienes que ser valiente y fuerte” porque, como subraya, “lo peor de todo es vivir encerrada, hay algo más allá y se puede ser feliz”. Ella se propuso conseguirlo, “por mis hijos”. “Muchas veces es por los hijos por los que aguantamos el temporal”, pero “desde dentro no se ve el maltrato; un día más, un poquito más, y al final ya te hacen tan pequeña...”.

En la Fundación Diagrama, María y sus hijos encontraron el apoyo y atención integral que necesitaban como víctimas de violencia de género. “El equipo de profesionales que trabaja aquí es maravilloso, nos atienden como necesitamos, con cariño, con una atención integral”, apunta. “Lo bueno para los niños es que se centran en lo emocional y en el crecimiento personal, y los grupos de apoyo somos como una pequeña famlia, nos nos juzgamos, sabemos y entendemos por lo que está pasando cada una de nosotras, y hay historias muy duras”.

Como víctima de violencia de género considera que “el sistema judicial no está funcionando” como debiera y como necesitan las mujeres y sus hijos e hijas. “Es lento y tiene muchas carencias”. “Es verdad que con las últimas adaptaciones de la legislación se consideran víctimas de violencia de género, pero tenemos problemas para que a nuestros hijos los atienda un psicólogo o simplemente un profesional de la medicina, cualquiera que sea el tipo, y eso sí que es una carencia”.

25-N

La violencia de género es una lacra social, y acabar con ella es una responsabilidad de todos. “Hay que tomar medidas, pero que no se queden sobre el papel, sino que se lleven a cabo”, y por supuesto, apostar por la educación como herramienta para una igualdad plena y efectiva.

Ante la violencia de género no se puede mirar para otro lado. “Miran para otro lado, y no contentos con eso, etiquetan. No se puede mirar para otro lado, por lo menos hablar con la víctima”, explica María, quien reconoce haberse sentido etiquetada “muchas veces”. He aprendido a vivir de una forma absolutamente diferente, decidí incluir en mi vida personas que realmente merecieran la pena, buenas personas, con lo que digan los demás no vas a ser feliz”, pero la realidad es que “la mujer siempre es juzgada, por la sociedad, por los jueces”.

En este 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, nos quedamos con las palabras de María: “Se puede ser feliz y volver a sonreír”.