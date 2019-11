La trucha del Tormes se degusta en Intur

Viernes, 22 de noviembre de 2019

Emilio Muriel, de Restaurante De la Santa, elaboró una tapa con trucha del grupo Piszolla

Después de la presentación de ‘Alba Card’, el chef del Restaurante de la Santa, Emilio Muriel realizó un showcooking con trucha del grupo Piszolla.

Acompañado por Alex Rioja, de Café Bar Osiris y por Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba, el chef salmantino elaboró una tapa de trucha con pan de cebolla y coral de calamar.

El prior de los Carmelitas explicó la relación entre Santa Teresa y las monjas carmelitas de su época con las truchas del Tormes. Miguel Ángel González recordó la existencia de una carta escrita desde Alba de Tormes, en enero de 1574, cuando Santa Teresa escribía a la madre Ana de la Encarnación:

“Esa trucha me envió hoy la duquesa de Alba, paréceme tan buena que he hecho este mensajero para enviarla a mi padre fray de Bartolomé de Medina. Si llegase a hora de comer, vuestra reverencia se la envíe luego con Miguel (un recadero), y esta carta, y si más tarde, no se la deje tampoco de llevar, para ver si me quiere escribir algún renglón”.

La carta, escrita por la Santa, se conserva en las Carmelitas descalzas de Cabrerizos.