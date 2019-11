Rafa Dueñas: “Tengo que estar preparado para entrenar o no”

Viernes, 22 de noviembre de 2019

Rafa Dueñas, que se sentará en el banquillo de El Mazo, habló en sala de prensa sobre el duelo frente al Haro Deportivo del próximo domingo.

Esperada situación: “Del tema del nuevo técnico se está encargando la directiva y yo tengo que acatar las indicaciones del club”.

Sentarse contra el Haro: “Tengo que estar preparado para los dos escenarios: para entrenar o no. Tengo que cumplir e ir día a día. A lo mejor no me lo esperaba, porque no puedo estar hasta que cumpla con la normativa de los títulos”.

Semana de trabajo: “Ha habido muy buena dinámica del cuerpo técnico y los jugadores. No nos afecta que no haya entrenador. Los futbolistas han sido muy profesionales y han cumplido al cien por cien en todos los sentidos. Siempre hemos entrenado con la misma alegría y entusiasmo, y con la misma responsabilidad para el club”.

Solución al nuevo técnico: “Espero que pronto se solucione por el bien del club. Aarón, Octavio y Manuel Lovato han estado trabajando, aunque parezca que no. Ha habido ofertas por varias personas y la realidad no es que se resista el entrenador, sino que el club quiere apostar por la persona indicada. Los candidatos deberían estar contentos por el interés del Salamanca”.

Bajas: “Borja, One, Kristian, Galván, Serrano, Calderón y Medina. Suben Zurita -que va a ser titular- y Estévez. Uno va a jugar y el otro va a la banca”.

Rival: “El Haro es un equipo muy complicado y trabajador. He seguido sus partidos y le vi en vivo con Unionistas. Están siempre muy ordenados y en su cancha son un adversario complicado. El Mazo es un campo amplio, sintético y que ellos dominan muy bien. Todos luchan, no regalan ninguna pelota y defienden muy bien su estilo”.

Lesión de Galván: “Martín ya ha hecho recuperación y en el entreno de ayer ya estuvo pateando el balón y haciendo cosas de cancha más fuertes. Espero que en una semana esté participando con el equipo”.

Vuelta de Chatón: “Podría estar un poco antes de Navidad. Va más adelantado con su evolución que otras personas con su lesión”.