La Escuela Municipal de Música y Danza celebra Santa Cecilia con un concierto y la entrega de diplomas a los alumnos

Jueves, 21 de noviembre de 2019

Durante este acto, que ha contado con la presencia del alcalde, se ha rendido un homenaje a Maribel Cabañas Enríquez, profesora de piano de la Escuela fallecida recientemente

Con motivo de la celebración de la festividad de Santa Cecilia el próximo 22 de noviembre, patrona de los músicos, el Teatro Liceo ha acogido este jueves un concierto a cargo de los profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca, con presencia del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Durante este acto se ha rendido un homenaje a Maribel Cabañas Enríquez, profesora de piano de la Escuela fallecida recientemente, y se ha hecho entrega de los diplomas a los alumnos que terminaron sus estudios el curso pasado.

Durante el concierto se han podido escuchar diferentes estilos de música, desde temas clásicos a modernos, y diferentes formaciones instrumentales. También habrá una demostración del baile y de la música de nuestra tierra. En esta ocasión el piano ha tenido un papel protagonista y se han escuchado piezas de Claude Debussy, R. Schuman y de Chopin. También en forma de dúo con violín han interpretado una Romanza andaluza de P. Sarasate; y junto a otros instrumentos los alumnos y profesores de la Escuela han interpretado el tema de la película ‘Cinema Paradiso’.

Además, el canto clásico ha estado presente con la obra ‘Cohors Generosa’ de Z. Kodaly, el cuarteto de viento ha ofrecido ‘Galliard’ de Luis de Milan y ‘St Louis Blues’ tradicional.

Cambiando de estilo, el folklore comenzó con una muestra de música y danza popular interpretando ‘Vals y Charro’ y para finalizar, un quinteto de Jazz tocará ‘Take the A train’ de B. Strayhorn. Por último, un conjunto moderno, junto con alumnos de canto ha interpretado ‘Take me to the river’ de B.S.O. The commitments.

También los alumnos que han terminado y han recibido el diploma han interpretado varias piezas para celebrar la finalización de sus estudios.

Concierto en la Catedral Nueva

Además, el sábado 23 de noviembre, en la Catedral Nueva, hay programada una segunda actividad para conmemorar a Santa Cecilia. Será un concierto de órgano a cargo del organista y profesor de la Escuela Municipal de Música, Ignacio Prieto Bermejo.

En el concierto se podrán escuchar composiciones del Renacimiento y del Barroco de autores tan importantes para el repertorio de este instrumento como son, J.S. Bach, Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Sebastián Aguilera de Heredia o Juan Bta. Cabanilles entre otros. La entrada será libre hasta completar el aforo.

En breves momentos ampliaremos la galería e imágenes

Fotos de Lydia González