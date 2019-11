Jueves, 21 de noviembre de 2019

La compañía china de dispositivos móviles Xiaomi es una de las que ofrece mejor relación calidad – precio en sus productos. El ejemplo de su terminal Mi Note 8 Pro es un nuevo caso de esta realidad.

Con la llegada del Black Friday en apenas unos días, en el portal MRPHONEDEALS.COM es posible encontrar este teléfono a un incomparable precio de 179 euros.

Teléfono de alta gama a precio de gama media baja

La principal característica de los productos de Xiaomi es que son dispositivos que incorporan prestaciones propias de artículos de alta gama pero con precios imbatibles. Así, el Xiaomi Mi Note Pro 8, por alguna de sus prestaciones, podría estar en el mercado en cantidades que oscilan entre los 600 y los 800 euros.

No obstante, alguna de sus carencias explica por qué lo reducido de su precio, carencias que, en cualquier caso, no restan ningún ápice en la idea que sigue manteniendo una muy buena relación calidad – precio.

El aspecto más llamativo del teléfono es su juego de cámaras. Este terminal es uno de los primeros que incorpora un sensor de imagen de 64 megapíxeles en su cámara principal. Para conseguirlo, su tecnología permite apilar cuatro píxeles del tamaño cada píxel, obteniendo así píxeles virtuales de 1,6 micras.

Su pantalla, de grandes dimensiones, explica por qué el Mi Note Pro 8 no puede situarse al mismo nivel que los teléfonos de alta gama. Su tamaño total son 6,5 pulgadas, con resolución FHD+ y tecnología HDR, consigue que la imagen se vea nítida, clara, pero no es la mejor del mercado, como cabría esperar.

Atendiendo a otros aspectos, el teléfono es resistente a salpicaduras, la batería es de amplia capacidad con 4.500 mAh e incluye sistema eficaz de carga rápida. En canto a la memoria, la interna es de 64 gigas mientras que la memoria RAM es de 6 gigas. Con esta capacidad de memoria, el teléfono se sitúa entre los más atractivos en su rango de precio.

Los aspectos relativos al procesador y la conexión con Android

El Mi Note Pro 8 viene equipado con un procesador Mediatek Helio G90T, con un muy buen nivel de rendimiento para un uso habitual, sin grandes alardes. El tema del procesador suscita algunas dudas.

La mayoría de los teléfonos con sistema operativo Android incluyen un procesador de Qualcomm. Mediatek, a pesar de ser un buen procesador, puede provocar problemas en la recepción de actualizaciones de Android, ya que la tecnología Snapdragon de Qualcomm es la que está optimizada para este sistema operativo.

En cualquier caso, el teléfono cuenta con Android 9 de serie y capa de personalización MIUI 10 en modo oscuro.

Las experiencias de varios usuarios con este teléfono alertan de una posible elevación de la temperatura del terminal ante el uso excesivo de diversas aplicaciones, pero no genera ninguna sensación molesta. El Mi Note Pro 8 cuenta con un sistema de refrigeración líquido para mermar estos ascensos de temperatura.

Su sistema de cámaras, el aspecto más destacado del teléfono

Más allá de cuestiones técnicas, el teléfono ofrece un buen rendimiento en términos generales. Si bien no despunta por su originalidad en el diseño ni por una construcción exquisita, esto no reduce la sensación de estar adquiriendo un dispositivo con buena relación calidad – precio. Su peso, un tanto elevado, unos 200 gramos, no es una preocupación mayor, como tampoco lo es su aspecto un típico y poco destacable.

Tras todo este análisis del teléfono, es el momento de comentar el aspecto diferencial de este terminal, que es su completo sistema de cámaras. La cámara principal angular cuenta con un sensor de 64 megapíxeles.

El modo nocturno de la cámara principal no es el mejor del mercado, pero asumiendo que es un terminal que en condiciones normales está a la venta por 249 euros, es compresible esta situación. Con la llegada del Black Friday es posible adquirir el teléfono por menos de 200 euros.

Si bien el Mi Note 8 Pro no cuenta con una cámara que permite acercarnos a la escena a fotografiar, su zoom digital de dos aumentos reduce esa merma, al menos a plena luz del día a 16 megapíxeles.

El sistema de cámaras se completa con una cámara macro de dos megapíxeles. El teléfono equipa una cámara ultra angular de 8 megapíxeles y una cámara que permite medir la profundidad con dos megapíxeles, para captar planos detalle.