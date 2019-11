Denuncian que la basura se acumula fuera del Punto Limpio del Zurguén

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

El lugar está ubicado en paseo de las Dehesas y no está en un buen estado

Los vecinos del barrio del Zurguén han mostrado su malestar por el estado en el que se encuentra el exterior del Punto Limpio del barrio. Por ello, han querido mostrar su repulsa mediante las siguientes palabras:

“Lamentable es el aspecto que muestra el exterior del Punto Limpio del Zurguén, por eso no es de extrañar que, en algunas ocasiones, algunos vecinos se opongan a este tipo de instalaciones, con el resultado de que los puntos limpios no se instalan en el lugar más adecuado para realizar su función, sino donde el vecindario protesta menos, es decir, en lugares apartados. Y como dicen, "ojos que no ven....", aquí se cumple perfectamente el refrán: el lugar está un poco escondido de la calle, paseo de las Dehesas, pero esta no es disculpa para tener una zona verde de la ciudad con esos residuos que, por cierto, llevan ahí muchos meses. ¿Para dónde miran los servicios municipales de limpieza? Y no está de más recordar que ya va siendo hora de revisar toda la política municipal de la recogida de residuos urbanos. Aún no hay una recogida selectiva de la materia orgánica en Salamanca y tenemos que insistir, desgraciadamente, que una gran parte de la basura no se recicla, va directamente al vertedero de Gomecello, donde se vierte en un hoyo impermeabilizado para dejar allí la basura por los siglos de los siglos. El tiempo de las bolsas de plástico de usar y tirar, ya era hora, está pasando a la historia. ¿Para cuándo la recuperación de toda la materia orgánica que tiramos? ¿Y para cuándo la reducción de las miles de toneladas de plásticos que no se reciclan?”