El caso del hotel Corona Sol reabre los enfrentamientos entre el Grupo Municipal Popular y el Socialista

Mientras el PSOE exige al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, “que deje de esconderse, asuma su culpabilidad, y acate ya las sentencias en el caso del hotel Corona Sol”, los populares contestan que “el PSOE desprecia los tiempos judiciales y la moción que aprobó en el Pleno del Ayuntamiento sobre el Corona Sol”.

En este sentido, desde el PP lamentan “que los socialistas sigan instalados en la mentira y en la manipulación para desgastar al equipo de gobierno”, y explican que “el ayuntamiento sigue pendiente de recibir las declaraciones de firmeza de las sentencias, para proceder del modo acordado por unanimidad de todos los grupos políticos”

Comunicado del Grupo Municipal Popular

Al respecto, ha subrayado que el gobierno municipal siempre ha actuado conforme a los criterios, los informes y las decisiones de los servicios técnicos y jurídicos municipales y respetando las decisiones judiciales, por lo que “el PSOE no están más que generando una polémica artificial”, ha añadido.

Comunicado del Grupo Municipal Socialista

La anulación, que ya es firme y definitiva contra la que no cabe más recursos, de la licencia de actividad del hotel Corona Sol, y que se suma a las sentencias que también anulaban las licencias de cambio de uso, que permitió el paso de edificio de apartamentos a establecimiento hotelero, y la ambiental, supone además de un nuevo varapalo judicial tanto para los propietarios como para el equipo de gobierno municipal del PP encabezado por Carbayo.

Un equipo de gobierno que siempre ha intentado escurrir el bulto, mirar para otro lado, y no asumir la culpabilidad que le corresponde en lo que constituye, uno más de los muchos que tiene en su haber, todo un desmán e irregularidad urbanística.

A juicio del Grupo Municipal Socialista en este asunto no caben más demoras ni maniobras de distracción que dilaten la solución al problema. Una solución que no pasa por otra vía que no sea la de acatar de manera inmediata las sentencias y restablecer la legalidad. El equipo de gobierno del PP encabezado por Carbayo tiene que compensar a los vecinos perjudicados y devolverles todos sus derechos corrigiendo, de manera inmediata, todas las ilegalidades e irregularidades cometidas que han venido denunciando a lo largo de estos años, y que se adjuntan, literalmente, a esta nota de prensa remitidas por la propia asociación de vecinos Avemur

1- 5 chimeneas en el patio y una sexta chimenea en el borde del patio que no levanta los 2 metros reglamentarios por encima de la cota de cualquier edificio a 15 metros de distancia (Ordenanza Municipales de protección del Medio Ambiente de la propia Salamanca).

2- 31 motores de los equipos de climatización dentro del patio.

3- Exceso de edificabilidad de al menos 900 m2 (podría ser más ya que los técnicos del Ayuntamiento nunca han dado ninguna prueba de que sean de fiar, más bien todo lo contrario en repetidas veces)

4- Exceso de altura en las 3 caras exteriores (incluso medido sobre plano) pero jamás medido por los técnicos a pesar de las decenas de veces que se denunció al Ayuntamiento.

5- 2 plantas de más. Tiene 5 plantas en todo el edificio, cuando deberían ser 4 plantas más 1 ático. Pero además, tiene UNA SEXTA PLANTA en la parte alta del patio. El ático tiene que estar retranqueado, al menos 3 metros en todas las fachadas, y en este edificio la 5ª planta no está retranqueada en toda la fachada a lo largo de la calle Víctor García de la Concha.